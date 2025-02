Confira a programação do Carnaval 2025 de Alfredo Chaves

Animação não vai faltar no Carnaval 2025 de Alfredo Chaves. Serão cinco dias de folia na sede e três no distrito de Matilde. Blocos, bandas, matinê e desfile irão animar as ruas da cidade e do distrito de Matilde entre 28 de fevereiro e 04 de março. Um minitrio elétrico também irá animar as ruas da cidade no domingo (02).

Na sede, de sexta a terça, haverá matinês todos os dias para garantir a alegria das crianças e famílias, além de bandas no palco e bloco pelas ruas da cidade. O tradicional desfile da Unidos da Macrina, no sábado, também promete muita alegria e emoção.

Já em Matilde, a maior festa popular brasileira, acontece de sábado a segunda. Por lá se apresentam blocos nativos, além de diversas bandas.

Segundo o secretário municipal de Turismo e Cultura, Fernando Bruschi, a programação foi cuidadosamente elaborada para agradar todas as idades, reforçando o conceito de um “carnaval família”, que valoriza a cultura e mantém vivas as tradições da festa popular mais querida do Brasil.

A Prefeitura irá disponibilizar toda estrutura com segurança para garantir um carnaval tranquilo e muito animado, fortalecendo o conceito do melhor carnaval das montanhas capixabas. Ainda haverá banheiros químicos.

Lembrando que é proibido som automotivo pelas ruas da cidade.

PROGRAMAÇÃO CARNAVAL 2025 | ALFREDO CHAVES

Centro – Sede

21/02/2025 – SEXTA-FEIRA

18h – Grito de Carnaval com o grupo dos Idosos no Parque de Exposições (evento fechado para o grupo dos idosos).

28/02/2025 – SEXTA-FEIRA

17h – Matinê com as crianças do SCFV – Tororoma e bloquinho até a praça às 18h30 (evento da secretaria de Assistência Social e Cidadania).

18h30 – Matinê com o grupo Papa Léguas.

20h – Show com banda Fild.

22h30– Show com Junior & Max e banda.

01/03/2025 – SÁBADO

18h30 – Matinê com o grupo Papa Léguas.

19h – Desfile da Unidos da Macrina.

20h – Banda Cataguases.

22h30 – Banda Musical Prateado.

02/03/2025 – DOMINGO

18h30 – Matinê com o grupo Papa Léguas.

19h – Minitrio elétrico com bloco Baobá.

20h – Show com Dudu Juriato e banda.

22h30 – Show com banda Thiarlys e Melina.

03/03/2025 – SEGUNDA-FEIRA

18h30 – Matinê com o grupo Papa Léguas.

20h – Show com banda Rafaeli e Higor.

22h30 – Show Banda Tropical Brasil.

04/03/2025 – TERÇA-FEIRA

18h30 – Matinê com o grupo Papa Léguas.

20h – Show com Sulinho e banda.

22h30 – Show com Banda Denni Buback.

MATILDE

SÁBADO (01/03/25)

16h – Bloco Baobá (Concentração no campo de futebol às 15h).

17h – Bloco Ta Tudo Bem (Concentração no campo de futebol às 16h).

20h – Show com banda Hellys (ao lado do posto de gasolina).

DOMINGO (02/03/25)

17h – Bloco do Galo – concentração no campo de futebol, às 16h.

20h – Show com Rafaeli e Higor (ao lado do posto de gasolina).

SEGUNDA (03/03/25)

17h – Bloco do Paulete (Concentração no campo de futebol as 16h).

20h – Trio elétrico com Marco Macedo.