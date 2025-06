Confira a programação do festival de Ubu que acontece de 19 a 21 de junho

A organização do 6° Ublues Beer Fest definiu a programação de cada noite do festival, que começa nessa quinta-feira (19) e vai até sábado (21), no balneário de Ubu. O festival terá três noites de atrações musicais, cerveja artesanal, comidinhas e artesanato.

Já foram confirmadas as atrações musicais: Like a Boss, Cadu Caruzo, Banda Frequency, Banda Flashback, Mary Di (foto) e Moonshine Blues Band.

Confira a programação completa do Ublues Beer Fest 2025:

Quinta-feira – 19 de junho

18h – Abertura

20h – Banda Like a Boss

23h – Cadu Caruzo

Sexta-feira – 20 de junho

18h – Abertura

20h – Banda Frequency

23h – Banda Flashback

Sábado – 21 de junho

18h – Abertura

20h – Banda Marydi

23h – Moonshine Blues Band

01h – Encerramento