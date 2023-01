Confira a programação do verão 2023 de Itapemirim do próximo final de semana

today17 de janeiro de 2023 remove_red_eye130

A prefeitura de Itapemirim está divulgando a programação do verão 2023 do 3º final de semana de muita agitação nas praias do município.

Uma das atrações é a dupla João Victor e Vinícius, que se apresentam na sexta-feira (20) às 20h e, em seguida, o cantor Beto Kauê, às 22h no palco de Itaoca.

Já no sábado, dia 21, quem se apresenta no palco de Itaoca, às 17h, é o grupo Projeto Feijoada, às 19h, Alex Campanha, e 21h Fabrycio Venturini.

Confira a programação completa

18 de janeiro – quarta-feira

Praça de Itaoca

20h – Rock in Beer

22h – Mensura

19 de janeiro – quinta-feira

Praça de Itaipava

20h – Primeiro Passo

Praça de Itaoca

20h – Sensasamba

20 de janeiro – sexta-feira

Palco de Itaipava

20h – Flesh Martins

22h – Banda Capricho

Palco de Itaoca

20h – João Victor e Vinicius

22h – Beto Kauê

21 de janeiro – sábado

Gamboa

11h – Fik Assim

Palco de Itaipava

17h – Nana Nunas

19h – Pedro e Luan

21h – Filipe Fantin

Palco de Itaoca

17h – Projeto Feijoada

19h – Alex Campanha

21h – Fabrycio Venturini

22 de janeiro – domingo

Gamboa

11h – Hudson Xavier

Palco de Itaipava

15h – Agitaê

17h – Juninho Rocha

Palco de Itaoca

15h – Simplicidade do Samba

17h – Art Samba