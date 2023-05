Confira a programação oficial da festa de 35 anos de Venda Nova do Imigrante

Venda Nova do Imigrante está prestes a completar seus 35 anos de emancipação política e, para comemorar essa data especial, uma programação repleta de atividades foi preparada para toda a população e visitantes. As festividades começam na próxima quarta-feira (10), com momento cívico, e seguem de 12 a 14 de maio no Centro de Eventos Padre Cleto Caliman, o “Polentão”.

No dia 10 de maio, feriado municipal, as comemorações contarão com o hasteamento da bandeira do município e a apresentação da Banda Marcial Emiliano Pedrino Lorenção, seguido por uma marcha com os Desbravadores. Às 9h, será realizada uma Santa Missa na Igreja Matriz São Pedro Apóstolo, seguida por uma Sessão Solene na Câmara Municipal. À tarde, a partir das 14h, a festa continua no Polentão com a programação “Festejar Venda Nova – 35 Anos!“.

Na sexta-feira (12), a entrada é gratuita e a festa começa às 19h40. A partir das 20h, o palco será tomado pelo talento de Makson Côra, Forró Numa Boa e Kall Marques. A noite ainda conta com o DJ Tatoo Mies nos intervalos. O encerramento será à 1h.

Já no sábado (13), a programação começa às 20h com a DJ Marcella. Em seguida, Rato Ventania e Seus Canalhas, Zé Vaqueiro e Raione animam o público até as 3h, com intervalos para o DJ Marcella. O show nacional com Zé Vaqueiro está previsto para as 23 horas.

Natural de Ouricuri, sertão de Pernambuco, Zé Vaqueiro é um dos maiores nomes da nova geração na música e referência com apenas 24 anos. O cantor vem colecionando grandes hits, como “Volta comigo BB”, “Coisas do Interior”, “Meu Mel”, “Letícia” e “Tenho Medo”, que somam mais de 1 bilhão de views no Youtube.

No domingo (14), a entrada é gratuita e a festa começa às 14h com os Irmãos Valli. Às 16h, haverá um Sorteio Beneficente realizado pelo Rotary Club de Venda Nova. Serão R$ 100 mil a serem sorteados em três prêmios, sendo os 1º e 2º no valor de R$ 15 mil cada e o 3º, de R$ 75 mil. As cartelas estão sendo vendidas a R$ 100 por voluntários do Instituto Jutta Batista Batista, Pastoral da Saúde e Apae, beneficiários da arrecadação.

Logo após o sorteio, a atração mais esperada da noite: Amado Batista, ótima pedida para comemorar o Dia das Mães. Gabriel e Edvando encerram a noite, com previsão de término às 21h. Não perca essa oportunidade de celebrar os 35 anos de Venda Nova do Imigrante em grande estilo!

Sábado tem largada da 13ª Corrida Rústica

No próximo sábado (13) será realizada a 13ª Corrida Rústica como parte da programação da festa em comemoração ao 35º aniversário de emancipação política de Venda Nova do Imigrante. Os adultos terão a opção de percorrer 5km ou 10km, com largada às 16h no Centro Cultural e Turístico Máximo Zandonadi (Vila Betânea). As inscrições para a corrida podem ser feitas no site www.megaatletas.com.br e há premiação para os primeiros colocados em várias categorias.

Para as crianças, a inscrição será feita apenas na sexta-feira (12) no Centro Cultural e há diversas categorias de acordo com a faixa etária. A largada está prevista para as 8 horas. O evento é aberto para toda a população de Venda Nova do Imigrante e é uma ótima oportunidade para incentivar a prática de atividades físicas e saudáveis. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (28) 9 9976-3762.

Amado Batista, Zé Vaqueiro e Rato Ventania. (fotos divulgação)

PROGRAMAÇÃO COMPLETA

Quarta-feira (10) – Dia do Município

07h – Hasteamento da Bandeira do Município com apresentação da Banda Marcial Emiliano Pedrino Lorenção – Local: Prefeitura de Venda Nova.

07h50 – Marcha com os Desbravadores – Local: Prefeitura de Venda Nova.

09h – Santa Missa pelo Município – Local: Igreja Matriz São Pedro Apóstolo.

09h30 – Sessão Solene – Local: Câmara Municipal.

14h às 17h – Festejar Venda Nova – 35 Anos! – Local: Polentão.

Sexta-feira (12/5)

*Entrada Gratuita

19h40 – DJ Tatoo Mies

20h – Makson Côra

21h – Forró Numa Boa

22h40 – DJ Tatoo Mies

23h – Kall Marques

00h30 – DJ Tatoo Mies

01h – Encerramento

Sábado (13/5)

Ingressos:

1º Lote R$ 20 (ESGOTADO)

2º Lote R$ 30

No dia: R$ 50

Compre online: www.onticket.com.br/

Pontos presenciais de venda: Tanea Modas (Centro) e Farmácia Santa Terezinha (Vila Betânea)

20h – DJ Marcella

21h – Rato Ventania e Seus Canalhas

23h – Zé Vaqueiro

00h30 – Raione

02h – DJ Marcella

03h – Encerramento

13ª Corrida Rústica

8h – Largada para crianças

Local: Centro Cultural e Turístico Máximo Zandonadi (Vila Betânea)

*Inscrições na sexta-feira (12), no mesmo local.

Categorias:

04-05 anos – nascidos 2019-2018 – 50m

06-07 anos – nascidos 2017-2016 – 100m

08-09 anos – nascidos 2015-2014 200m

10 -11 anos – nascidos 2013- 2012 – 400m

12 -13 -14 anos – nascidos 2011-2010-2009 – 800m

15 -16 -17 anos – nascidos 2008-2007-2006 – 1.600m

16h – Largada para adultos

Local: Centro Cultural e Turístico Máximo Zandonadi (Vila Betânea)

*Inscrições: www.megaatletas.com.br

Domingo (14/5)

*Entrada Gratuita

14h – Irmãos Valli

16h – Sorteio Beneficente

17h30 – Amado Batista

19h30 – Gabriel e Edvando

21h – Encerramento

foto Jamile Gomes Fazolo, campeã na Categoria Amador do 3º Concurso Municipal de Fotografia (2022)