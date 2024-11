Confira as datas e locais de diplomação dos eleitos no Espírito Santo

Terminados os dois turnos das Eleições Municipais de 2024, O Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) se prepara para a diplomação das eleitas e eleitos nos cargos de vereador, prefeito e vice-prefeito. No Estado, as cerimônias de diplomação ocorrerão entre os dias 03 a 19 de dezembro.

A diplomação é o ato pelo qual a Justiça Eleitoral chancela que o candidato ou a candidata foi efetivamente eleito ou eleita e, por isso, está apto ou apta a tomar posse no cargo. Nessa ocasião, ocorre a entrega dos diplomas, assinados pelos juízes eleitorais de cada cidade.

Em Vitória, a cerimônia de diplomação será realizada no Pleno do TRE-ES, no dia 17, às 17h. Por conta de espaço, o evento não será aberto ao público. Nos demais municípios, a diplomação é organizada pela respectiva Zona Eleitoral. As datas, horários e locais já estão disponíveis e podem ser conferidos logo abaixo.

Confira as datas e locais da diplomação em todos os municípios do Estado

03/12

Brejetuba – às 9h30, no Fórum da Comarca de Ibatiba

Ibatiba – às 15h, no Fórum da Comarca de Ibatiba

11/12

Laranja da Terra – às 13h, Auditório do CRAS de Laranja da Terra

Itaguaçu – às 10h, no Fórum da Comarca de Itaguaçu

São Roque do Canaã – às 10h, no Fórum da Comarca de Itaguaçu



12/12

Baixo Guandu – às 13h, no Auditório da Câmara de Vereadores

Dores do Rio Preto – às 16h, no Fórum da Comarca de Dores do Rio Preto



13/12

Marechal Floriano – às 9h, no Centro de Agronegócios de Marechal Floriano

Ecoporanga – às 10h, no Salão do Júri do Fórum de Ecoporanga

Alfredo Chaves – às 15h, no auditório do Conselho de Referência e Assistência Social (CRAS), Parque Residencial Alfredo Chaves



16/12

Nova Venécia – às 14h, no Salão do Júri do Fórum da Comarca de Nova Venécia

Vila Pavão – às 14h, no Salão do Júri do Fórum da Comarca de Nova Venécia

Linhares – às 14h, no Cartório Eleitoral de Linhares

Apiacá – às 16h, na sede do Ministério Público de Apiacá

Itarana – às 18h, no Cerimonial da ESFA, Santa Teresa

Santa Teresa – às 18h, no Cerimonial da ESFA, Santa Teresa



17/12

Marataízes – às 16h, no Salão do Júri do Fórum da Comarca de Marataízes (ainda sem horário)

Presidente Kennedy – às 16h, no Salão do Júri do Fórum da Comarca de Marataízes (ainda sem horário)

Irupi – às 9h, na Câmara Municipal de Irupi

Água Doce do Norte – às 10h, na Câmara Municipal de Água Doce do Norte

Jaguaré – às 10h, no Salão do Júri do Fórum da Comarca de Jaguaré

Pinheiros – às 10h, na Câmara Municipal de Pinheiros

Marilândia – às 13h, no Salão do Júri do Fórum da Comarca de Marilândia

Santa Leopoldina – às 13h, na Câmara Municipal de Santa Leopoldina

Cariacica – às 13h30, no Salão do Júri do Fórum da Comarca de Cariacica

Sooretama – às 14h, no Salão do Júri do Fórum da Comarca de Jaguaré

Boa Esperança – às 14h, na Câmara Municipal de Boa Esperança

Iúna – às 14h, no Fórum da Comarca de Iúna

Muniz Freire – às 14h30, na Câmara Municipal de Muniz Freire

Vargem Alta – às 14h30, na Câmara Municipal de Vargem Alta

Barra de São Francisco – às 15h, na Câmara Municipal de Barra de São Francisco

Viana – às 16h, na Câmara Municipal de Viana

Bom Jesus do Norte – às 16, ainda sem confirmação de local

Ibitirama – às 16h, no Fórum da Comarca de Iúna

Vitória – às 17h, no Pleno do TRE-ES



18/12

Pancas – às 9h, no Salão do Júri do Fórum da Comarca de Pancas

São Mateus – às 9h, no no auditório do Ministério Público de São Mateus

Alto Rio Novo – às 9h40, no Salão do Júri do Fórum da Comarca de Pancas

Águia Branca – às 10h, no Salão do Júri do Fórum da Comarca de Águia Branca

Mimoso do Sul – às 10h, no Salão da Câmara Municipal de Mimoso do Sul

Venda Nova do Imigrante – às 10h, no Fórum da Comarca de Venda Nova do Imigrante

Conceição do Castelo – às 10h, no Fórum da Comarca de Venda Nova do Imigrante

Pedro Canário – às 10h, no Fórum da Comarca de Pedro Canário

Vila Valério – às 10h, no Plenário da Câmara Municipal de Vila Valério

Serra – às 10h, no Auditório da Câmara Municipal da Serra

Mantenópolis – às 10h20, no Salão do Júri do Fórum da Comarca de Pancas

Iconha – às 10h30, na Câmara Municipal de Iconha

Domingos Martins – às 12h, no auditório anexo à Escola Mariano Ferreira, Centro de Domingos Martins

Mucurici – às 13h, no Fórum da Comarca de Mucurici

Santa Maria de Jetibá – às 13h, na Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá

Ponto Belo – às 14h, no Fórum da Comarca de Mucurici

Muqui – às 14h, na nova Sede da Câmara Municipal de Muqui

São Domingos do Norte, às 14h, no Salão do Júri do Fórum da Comarca de São Domingos do Norte

Rio Novo do Sul, às 14h30, na Câmara Municipal de Rio Novo do Sul

Castelo – às 15h, na Câmara Municipal de Castelo

Itapemirim – às 15h, no Fórum da Comarca de Itapemirim

Guarapari – às 15h30, no SESC Guarapari

São José do Calçado – às 16h, no Fórum da Comarca de São José do Calçado

Vila Velha – às 16h, no Auditório da Universidade Vila Velha (UVV)

Anchieta – às 17h, no CEU das Artes, Anchieta

Guaçuí – às 17h, na Câmara de Vereadores de Guaçuí

Divino de São Lourenço – às 17h, na Câmara de Vereadores de Guaçuí



19/12

Rio Bananal – às 9h, no Salão do Júri do Fórum da Comarca de Rio Bananal

Governador Lindenberg – às 10h, no Salão do Júri do Fórum da Comarca de Rio Bananal

Colatina – às 10h, no Fórum da Comarca de Colatina

Jerônimo Monteiro – às 10h, no Plenário da Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

Conceição da Barra – às 10h, na Câmara Municipal de Conceição da Barra

São Gabriel da Palha – às 10h, no Auditório da Escola Ilda Ferreira, Centro, São Gabriel da Palha

Alegre – 13h, no Plenário da Câmara Municipal de Alegre

Montanha – às 13h, no Auditório da CEEFMTI Professor Elpídio Campos de Oliveira (Escola Viva – Montanha)

Ibiraçu – às 14h, no Salão do Júri do Fórum da Comarca de Ibiraçu

Fundão – às 14h, no Salão do Júri do Fórum da Comarca de Ibiraçu

João Neiva – às 14h, no Salão do Júri do Fórum da Comarca de Ibiraçu

Atílio Vivácqua – às 14h, no Cartório da 2ª Zona Eleitoral, em Cachoeiro de Itapemirim

Aracruz – às 14h, no Plenário da Câmara Municipal de Aracruz

Cachoeiro de Itapemirim – às 15h30, no Cartório da 2ª Zona Eleitoral, em Cachoeiro de Itapemirim

Piúma – às 17h, Instituto Federal do Espírito Santo (IFES) – Campus Piúma

Afonso Cláudio – às 19h, no Salão da Câmara Municipal de Afonso Cláudio