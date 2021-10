Confira as novidades da semana para assinantes do Looke

O Looke, serviço brasileiro de streaming que adiciona filmes semanalmente a seu catálogo, traz 14 novos títulos para seus assinantes. Entre as novidades destacam-se o drama “A Música da Sua Vida” e o terror “A Maldição de Valburga”, exclusivos da plataforma, além de “Espírito de Família”, “A Guerra de Anna” e a série documental “História Secreta Do Pop Brasileiro”.

O catálogo da plataforma destinado aos assinantes recebe mensalmente mais de uma centena de novos títulos e pode ser contratado por apenas R$ 16,90 mensais. O serviço dá acesso a três telas simultâneas, além do Looke Kids, espaço seguro dedicado ao público infanto-juvenil, podendo ser acessado e assinado através do NOW e do Amazon Prime Video Channels. Confira os destaques:

Novidades

A Música da Sua Vida (Drama) – Exclusivo Looke

Cardiologista aposentado, o Doutor S. agora se sente perdido sem o seu trabalho. Ao voltar para sua aldeia natal, ele decide trabalhar como clínico geral para ajudar a população local. Mas de maneira inesperada ele é confrontado com a dura realidade de um vilarejo dominado por políticos despreocupados e falta de atendimento básico.



A Maldição de Valburga (Terror, Fantasia) – Exclusivo Looke

Em uma trama para roubar turistas, dois pequenos vigaristas inventam uma lenda sobre uma mansão sendo assombrada pelo primo do Drácula. Mas quando seus convidados são mortos por um fantasma misterioso, eles logo percebem que há alguma verdade por trás de sua história falsa.

Espírito de Família (Comédia, Drama)

Um escritor deve enfrentar a morte repentina de seu pai, mas, após o enterro, o espírito do falecido aparece para o filho. Agora, o rapaz terá que aprender a conviver com essa inusitada e complicada companhia e será difícil explicar a situação para sua família, já que ele é o único que pode vê-lo. Essa presença perturbadora criará um terremoto na família.



A Guerra de Anna (Drama)

Anna, uma menina de apenas seis anos, tem toda a família assassinada em uma execução em massa de judeus. Por um milagre, ela sobrevive e passa a viver escondida em uma chaminé em desuso de um comandante nazista. Relembrando a vida que a guerra lhe tomou, com os ensinamentos de seus pais e a ajuda de um amigo, Anna precisa sobreviver e manter sua humanidade nas condições mais desumanas possíveis.



História Secreta Do Pop Brasileiro (Série, Documentário, Musical)

Quem foram os “clones” brasileiros de astros internacionais como Trini Lopez? Como surgiu a onda dos “falsos gringos”, que revelou, nos anos 70, nomes como Morris Albert e Mark Davis? Quem foi responsável pela explosão da música infantil nos anos 80, com nomes como Xuxa e A Turma do Balão Mágico? Quem eram os músicos de estúdio que gravaram – sem créditos – tantos clássicos do nosso pop? A série “História Secreta do Pop Brasileiro” desvenda bastidores da música dos anos 1970 e 1980.



Recomendados

O Professor Aloprado (Animação, Aventura, Comédia)

Harold é um garoto genial que cria invenções e experimentos que nunca dão certo. Quando experimenta uma poção secreta criada por seu avô, também cientista, ele acredita que todos os seus problemas estão resolvidos… Ou será que não? Repleto de incríveis invenções e muito bom humor, está é a melhor fórmula para muita diversão!



Gamebros – 1ª Temporada (Série, Ação, Policial)

Na Central de Homicídios, o Hacker Heitor Grillo coloca seus conhecimentos de tecnologia a serviço do grupo liderado pela Dra Patrícia. O que ninguém sabe é que enquanto Heitor ajuda a polícia no mundo real, no mundo virtual, Heitor é Gamebros, um justiceiro (ou seria um salvador?) que cria suas próprias leis e faz todos aqueles que usam a DeepWeb para o mal a provarem do próprio veneno.



Chegam ao Looke também

– Maligna

– Bebê a Bordo

– Três Irmãs

– Massacre Americano

– Terra Amarga

– Uma Noiva em Apuros

– Diablo – A Última Corrida

– BFF Girls – Geração BFF

– Arpoador – Praia e Democracia