Confira as novidades gratuitas da semana na NetMovies

today3 de fevereiro de 2022 remove_red_eye40

A NetMovies, serviço gratuito de streaming que adiciona novidades semanalmente, traz 9 títulos para sua plataforma nesta quinta-feira, 3 de fevereiro. Confira os destaques:



Heróis de uma Guerra (Guerra, Drama)

Inspirada em eventos reais, esta é uma história sobre os soldados de uma bateria de canhões na Primeira Guerra Mundial que, como centenas de milhares de outras pessoas, fizeram com que a glória do exército sérvio se tornasse imortal.



A Ascensão da Rainha Guerreira (Ação, Aventura)

Boudica é uma menina inocente de dezesseis anos que é forçada por seu pai, o líder de uma tribo celta, a se casar. No entanto, sua mãe não é a favor disso, e faz o que for preciso para proteger sua filha, convencendo Boudica a fugir. A jovem parte para viver em sua casa de infância, longe de um casamento arranjado e de uma vida sem felicidade. Confusão e incerteza preenchem o mundo de Boudica enquanto ela enfrenta muitos desafios. É apenas uma questão de tempo até que o passado a alcance e Boudica se transforme em uma lendária rainha guerreira, para proteger a vida daqueles que ama.



O Acerto (Policial, Suspense)

Quando o empresário de tecnologia Ryan Black retorna à sua cidade natal após o funeral de seu pai, ele relutantemente se reúne com um antigo colega do crime. Quando os dois se envolvem em um golpe de extorsão e caem nas mãos de criminosos desesperados, Ryan é forçado a recorrer a medidas extremas, revelando a verdade sobre o escuro submundo da outrora pacata cidade mineradora de onde ele veio.



O Anjinho Travesso (Animação, Infantil)

Um adorável anjinho retorna à Terra para encontrar seus queridos pertences. Com a ajuda de um cachorrinho, ele acaba aprendendo uma lição valiosa sobre altruísmo e amizade.



No Limite do Perigo (Suspense, Ação)

Quatro jovens de Moscou viajam para Altai para fazer rafting em um rio que corta a montanha. Isolados da civilização, frente a frente com a natureza, nossos heróis querem relaxar, mas acabam forçados a lutar pela sobrevivência quando algo dá errado. Eles pedem ajuda a um grupo que encontram no rio, sem saber que se tratam de criminosos que os farão de reféns.



TNT (Ação)

A Equipe de Neutralização Tática, ou T.N.T., é um esquadrão de soldados de elite enviados em missões ultrassecretas e quase suicidas ao redor do mundo. Depois que uma de suas missões termina em fracasso, o mercenário Alex decide que está farto da vida no T.N.T. e resolve sair. Seu comandante, no entanto, não quer o risco de ter Alex livre para revelar a existência da equipe, então ele envia alguém para caçar Alex e aposentá-lo permanentemente.

Também chegam à NetMovies:

Albatroz

Donner Pass

Terra – O Último Refúgio