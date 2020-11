Confira dicas de segurança e onde votar em Anchieta

11 de novembro de 2020

No próximo domingo, dia 15, ocorre as eleições municipais em todo o Brasil para a escolha dos vereadores e prefeitos que irão atuar pelos próximos quatro anos. Em Anchieta os eleitores que votam nas seções instaladas na escola Teresinha Godoy (antiga Maria Mattos) terão que se descolocar para a escola de Novo Horizonte.

Na cabine de votação o primeiro voto é para vereador. São cinco dígitos. Depois é a vez de votar no prefeito, para isso são apenas dois dígitos. É permitido levar uma ‘colinha’.

Eleições x pandemia

E para a eleição ocorrer com segurança, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ampliou o horário de votação em uma hora e seguirá regras para evitar o contágio do novo coronavírus (Covid-19) nos eleitores e mesários. Por isso, uma série de regras novas estão em vigor para este pleito. Todas as zonas eleitorais vão disponibilizar álcool em gel para a higienização das mãos.

Uma das principais orientações é uso da máscara, obrigatório em todo o país. O eleitor deve sair de casa usando a máscara, e dentro dos locais de votação não será permitida a presença de pessoas sem o equipamento.

Outro pedido da Justiça Eleitoral é que os participantes das Eleições 2020 levem consigo uma caneta. Usando o próprio material para assinar a presença na urna, o cidadão evita o contato com objetos que podem estar contaminados. “Se possível, pedimos nesse ano que não levem acompanhantes aos locais de votação, como por exemplo, criança, filho, neto, ou qualquer outra pessoa”, orienta os técnicos do TSE.

Dicas para votar com segurança

· O horário entre 7h e 10h é reservado, preferencialmente, para idosos e grupos de risco;

· Use máscara o tempo todo;

· Mantenha distanciamento mínimo de dois metros entre outros eleitores e voluntários;

· Leve a própria caneta e evite contato com objetos de terceiros;

· Higienize as mãos antes e depois de confirmar o voto;

· Permaneça no local de votação apenas tempo suficiente para exercer o voto;

· Se tiver febre, ou se tiver contraído a Covid-19 14 dias antes das Eleições 2020, fique em casa.