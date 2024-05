Confira os campeões de reclamações no Procon de Anchieta

O Procon de Anchieta concluiu o relatório com o ranking das empresas campeãs de reclamações em 2023, incluindo aquelas com os melhores índices de resolutividade. Das denúncias e reclamações recebidas, a maior parte é contra empresas de telefonia, saneamento e bancos. As campeãs de queixas são Vivo (130), Oi (106), EDP (73), Cesan (67) e Banco BMG (62).

O relatório está disponível no Portal Oficial da Prefeitura de Anchieta e também na sede do Procon de Anchieta e revela que, das 1.335 reclamações de consumidores registradas naquele órgão no ano de 2023, 1.102 foram resolvidos em sua fase inicial, ou seja, 86% de resolutividade em suas demandas.

Segundo a coordenadora do Procon Municipal, Bárbara Mulinario Figueira, entre as razões para a melhoria dos índices de resolutividade das reclamações estão: “a maior conscientização da população, a aquisição de novos computadores, e a participação de servidores em cursos de capacitação”, disse.

“Vale lembrar que toda essa melhoria foi devido também com a ampliação do novo espaço de atendimento aos consumidores na Casa do Cidadão, realizada em junho de 2023, obra realizada pela Prefeitura de Anchieta”, observou.

Para 2024 o Procon continua com projetos e programas para levar o direito do consumidor aos munícipes de Anchieta. O Procon Anchieta funciona na Casa do Cidadão, que fica na Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, nº 767, no Centro.

Leia aqui a íntegra do relatório

foto Jonas Pereira