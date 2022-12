Confira os pontos onde serão realizados a queima de fogos em Guarapari

Os turistas e moradores de Guarapari poderão apreciar a queima de fogos neste ano, nas orlas de Setiba, Praia do Morro, Centro, Peracanga e Meaípe.

Na Praia do Morro a queima de fogos vai acontecer em três pontos: no início da praia, próximo ao Marlin, e no Morro da Pescaria. Próximo ao horário da queima de fogos, a Av. Beira Mar ficará interrompida logo após o quiosque seis, até o final da Av. Paris e o trânsito será direcionado para a Av. Oceânica.

Para colocação de tendas é necessário fazer a solicitação junto a Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura (Semag).

Os documentos necessários são: documentos pessoais, comprovante de residência, requerimento padrão para colocação e uso de tenda na praia, informar um ponto de referência, a praia desejada, e efetuar o pagamento da taxa de expediente na Secretaria da Fazenda (Semfa).

O cadastro poderá ser feito até sexta-feira, dia (30), na sede da Semag, Rua Benedito Rosa, 1133, Itapebussu, de segunda a sexta, das 8:30h às 17:30h.