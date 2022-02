Confira quais delegacias irão atender durante o Carnaval

O atendimento nas unidades da Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) será reforçado em todo o Estado devido ao Carnaval, com atenção especial para o litoral, onde o número de turistas aumenta nesta época do ano. Por isso, a Delegacia de Polícia (DP) de Piúma vai funcionar 24 horas durante o feriado para atender às ocorrências da região.



Na Região Metropolitana, as Delegacias Regionais de Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica e Guarapari, além do Departamento Especializado de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), vão manter o atendimento. Também estarão disponíveis o Plantão Especial da Mulher (PEM), que é responsável por atender vítimas de violência doméstica.



No sul do Estado, funcionarão as Delegacias Regionais de Alegre, Cachoeiro de Itapemirim, Itapemirim e Piúma. Na região serrana, a Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante estará disponível 24 horas. Já no norte, a Delegacia Regional de Aracruz, a de Linhares e a de São Mateus estarão de plantão. Na região noroeste, a Delegacia Regional de Colatina, a Delegacia Regional de Barra de São Francisco e a Delegacia Regional de Nova Venécia também funcionarão normalmente.



Região sul

Na Delegacia de Polícia (DP) de Piúma será feito um plantão especial para atendimento às ocorrências do balneário de Iriri, Piúma e Iconha durante o feriado. Já os municípios de Alegre, Apiacá, Bom Jesus do Norte, Divino de São Lourenço, Dores do Rio Preto, Guaçuí, Jerônimo Monteiro e São José do Calçado serão atendidos pelas equipes de policiais que estarão de plantão na 6ª Delegacia Regional de Alegre.



As ocorrências dos municípios de Castelo, Cachoeiro de Itapemirim, Atílio Vivácqua, Mimoso do Sul, Muqui e Vargem Alta serão atendidas pela Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim. As cidades de Marataízes, Itapemirim, Presidente Kennedy e Rio Novo do Sul serão atendidas pelo plantão da Delegacia Regional de Itapemirim. Já as dos municípios de Alfredo Chaves e Anchieta serão encaminhadas para o plantão da Delegacia Regional de Guarapari.



Região serrana

A Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante vai estar em funcionamento para atender às ocorrências dos municípios de Afonso Cláudio, Conceição do Castelo, Domingos Martins, Laranja da Terra e Marechal Floriano. Já as ocorrências dos municípios de Brejetuba, Ibatiba, Irupi, Iúna e Muniz Freire serão atendidas pela Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante, e as ocorrências do município de Ibitirama serão atendidas pela Delegacia Regional de Alegre.



As ocorrências de Itaguaçu, Itarana e São Roque do Canaã serão encaminhadas para o plantão da Delegacia Regional de Colatina. A região de Santa Leopoldina será atendida pela Delegacia Regional de Cariacica. Já os municípios de Santa Teresa e Santa Maria de Jetibá serão atendidos pela Delegacia Regional de Aracruz, que também atende os municípios de Fundão, Ibiraçu e João Neiva.



Região norte

A Delegacia Regional de Aracruz vai funcionar normalmente e atenderá os municípios de Fundão, Ibiraçu, João Neiva, Santa Teresa e Santa Maria de Jetibá. As ocorrências dos municípios de Linhares, Sooretama e Rio Bananal serão atendidas pela equipe do plantão da Delegacia Regional de Linhares.



Já os municípios de Pedro Canário, Jaguaré e Conceição da Barra serão atendidos pela Delegacia Regional de São Mateus.



Região noroeste

A Delegacia Regional de Colatina funcionará normalmente em regime de plantão 24 horas. Ela é responsável pelo atendimento da população das cidades de Alto Rio Novo, Baixo Guandu, Governador Lindenberg, Marilândia, Pancas e São Domingos do Norte.



A equipe do plantão da Delegacia Regional de Barra de São Francisco atenderá os municípios de Água Doce do Norte, Águia Branca, Ecoporanga e Mantenópolis. Já as ocorrências dos municípios de Boa Esperança, Montanha, Mucurici, Pinheiros, Ponto Belo, Vila Valério, Vila Pavão e São Gabriel da Palha serão atendidas pela Delegacia Regional de Nova Venécia.



Perícia

Os atendimentos do Departamento Médico-Legal (DML) de Vitória e dos Serviços Médico-Legais (SML) de Linhares, Cachoeiro de Itapemirim e de Colatina serão mantidos em regime de plantão 24 horas.



Delegacia On-line

A Delegacia On-line é uma ferramenta que permite que o cidadão registre o boletim de ocorrência via internet. Possibilita também que o cidadão tenha acesso rápido e em qualquer lugar para efetuar as ocorrências referentes a furto, roubo e perda de objetos pessoais (documentos, telefone celular etc.). As atividades podem ser realizadas no endereço eletrônico http://delegaciaonline.sesp.es.gov.br.



Serviço

Telefones das unidades da Polícia Civil com atendimento 24 horas:

Grande Vitória

1ª Delegacia Regional de Vitória: (27) 3137- 9025

2ª Delegacia Regional de Vila Velha: (27) 3388-2115

3ª Delegacia Regional de Serra: (27) 3138-8103

4ª Delegacia Regional de Cariacica: (27) 3396-7167

5ª Delegacia Regional de Guarapari: (27) 3161-1032

Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP): (27) 3137-9111

Delegacia de Plantão Especial da Mulher da Região Metropolitana (PEM): (27) 3323-4045



Região sul

7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim: (28) 3155-5080

9ª Delegacia Regional de Itapemirim: (28) 3529-5008

DP de Piúma: (28) 3520-1590



Região serrana

11ª Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante: (28) 3546-1124



Região norte

13ª Delegacia Regional de Aracruz: (27) 3256-8186

16ª Delegacia Regional de Linhares: (27) 3171-4955

18ª Delegacia Regional de São Mateus: (27) 37678143



Região noroeste

14ª Delegacia Regional de Barra de São Francisco: (27) 3756-4014

15ª Delegacia Regional de Colatina: (27) 3177-7122



por Victória Meireles, estagiária da Seção de Imprensa e Comunicação Interna (Sicoi).