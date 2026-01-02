Congestionamento na virada do ano expõe falhas no trânsito de Piúma

2 de janeiro de 2026

O intenso congestionamento registrado durante a virada de ano em Piúma, no litoral sul do Espírito Santo, acendeu um alerta sobre a falta de planejamento do trânsito no município em períodos de alta temporada. Imagens que circulam nas redes sociais mostram longas filas de veículos, lentidão extrema e motoristas enfrentando horas de espera para acessar ou deixar a cidade.

O problema ocorreu justamente em um dos momentos de maior fluxo turístico do ano, quando a população da cidade praticamente dobra. A situação gerou transtornos não apenas para visitantes, mas também para moradores, comerciantes e trabalhadores que dependem da mobilidade urbana para exercer suas atividades.

Além do desconforto, o congestionamento levanta preocupações mais sérias. O bloqueio prolongado das vias pode comprometer o deslocamento de ambulâncias, viaturas policiais e equipes de emergência, colocando em risco a segurança e a saúde da população.

Especialistas em mobilidade urbana alertam que cidades turísticas precisam de planos específicos para eventos e feriados prolongados, com reforço de agentes de trânsito, sinalização adequada, rotas alternativas e comunicação eficiente com motoristas. No caso de Piúma, as imagens indicam que as medidas adotadas não foram suficientes para absorver o volume de veículos registrado no Réveillon.

Diante do cenário, cresce a cobrança para que o Poder Executivo Municipal adote providências urgentes, com planejamento antecipado para os próximos feriados e temporadas de verão. A organização do trânsito é um fator essencial para garantir segurança, qualidade de vida e preservar a imagem turística da cidade.

A população espera que os problemas registrados na virada do ano sirvam de alerta e resultem em ações concretas, evitando que situações semelhantes se repitam em futuros eventos de grande movimentação em Piúma.