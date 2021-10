Congo e contação de histórias neste domingo (3) na Prainha, em Vila Velha

today2 de outubro de 2021 remove_red_eye69

Neste domingo (3), a partir das 10h, no Parque da Prainha, a banda de congo Beatos de São Benedito fará apresentação, com participação do Quarteto Barrense. O público pode esperar muito congo-reggae canela-verde.

Além da música, esta edição do projeto Arte no Parque também vai ter contação de histórias, com Maria Fausta Sant’Ana de Azevedo e Advanir Rosa da Silva Souza. As famílias vão ouvir as histórias “Spot, o cachorrinho fujão”, “Ian, cadê o sorriso?” e “A Mudança”. Todas as atrações são gratuitas.

Para o secretário de Turismo, Esporte e Cultura, Paulo Renato Fonseca Júnior, “o congo é um patrimônio cultural tombado e a banda do mestre Naio Nunes é reconhecida como de utilidade pública municipal e estadual, devido ao importante trabalho cultural e de inclusão social que desenvolve”.



“A cultura popular traz sua alegria e colorido especial, para contribuir com os momentos de lazer das famílias que tem ocupado o sítio histórico nos finais de semana. Além disso, temos responsabilidade com as manifestações populares desenvolvidas por grupos de folclore, arte e cultura”, afirma o subsecretário de Cultura, Manoel Goes.