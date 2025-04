Conheça a história do maior produtor de tilápias de Alfredo Chaves

Na comunidade rural de São Vicente de Crubixá, em Alfredo Chaves, um morador dedica-se há uma década ao trabalho minucioso e essencial para incrementar a renda de sua família e a economia local. Marcos Salvador é o maior produtor de tilápias do município, uma referência no setor, com uma produção anual de aproximadamente 90 toneladas do pescado.

Em seus três tanques, Marcos acompanha de perto todo o ciclo de produção, desde a compra dos alevinos até a despesca, um processo que leva cerca de sete meses. Para garantir o crescimento saudável dos peixes, ele investe cerca de R$ 90 mil em ração por tanque em cada processo, tornando a alimentação mecanizada uma necessidade para manter a produtividade. Os peixes são alimentados quatro vezes ao dia, atingindo, ao final do ciclo, um peso médio de quase um quilo.

Apesar de tocar sozinho todo o negócio, Marcos conta com mão de obra temporária apenas no momento da despesca. Entre os desafios enfrentados, ele destaca a oscilação do preço do pescado e a escassez de mão de obra.

“Se conseguisse mão de obra poderia aumentar o beneficiamento da produção e produzir mais filés de tilápia para comercializar”, destaca.

Os peixes são comercializados na região, para uma cooperativa em Domingos Martins e também em Minas Gerais. Uma pequena parcela da produção – cerca de 10% – é beneficiada e vendida como filés, que são comercializados a R$ 45 o quilo na região. Interessados podem entrar em contato diretamente com Marcos Salvador pelo telefone (28) 9813-3073 para realizar encomendas.

Para o secretário municipal de Agricultura, Felipe Lovatti, no município há outros produtores, mas Salvador é referência. “Temos outros piscicultores em Alfredo Chaves, mas em pequena escala. Também contamos com um que produz alevinos. A secretaria está à disposição para quem quer investir no setor e nos que já estão no ramo, precisamos diversificar nossa produção”, disse.

A piscicultura tem ganhado força no Espírito Santo. Em 2024, o Estado registrou uma produção de 20.410 toneladas de peixes de água doce, colocando Alfredo Chaves na oitava posição entre os maiores produtores capixabas.

Histórias como a de Marcos mostram a força e a dedicação dos produtores locais, que impulsionam a economia e levam qualidade à mesa dos consumidores.

Marcos Salvador: (28) 9813-3073.