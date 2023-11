Conheça Akrus: o primeiro cão da Polícia Civil do Espírito Santo

No ano de 2011, com apenas oito meses de idade, o cão da raça Pastor Belga chamado Akrus dava início à jornada como o primeiro cão da Polícia Civil do Espírito Santo (PCES). Nascido em 10 de novembro de 2010, Akrus serviu à Instituição por doze anos, dedicando a vida ao serviço policial.

Akrus foi criado e treinado pelo agente de polícia, médico veterinário e criador do canil da Polícia Civil, Jorge Morgado. Juntos, atuaram e trabalharam lado a lado em diversas operações da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core) e apresentações no Projeto Patrulha Canina nas Escolas, numa relação de amor, confiança, amizade e companheirismo, ao longo de todos esses anos. A dedicação e as habilidades do animal foram fundamentais para consolidar a importância dos cães na força policial.

Operações

O herói de quatro patas esteve presente em inúmeras ocorrências e colaborou para importantes apreensões, utilizando a habilidade de detectar drogas em lugares de difícil acesso.

Um dos momentos emblemáticos da carreira do Akrus foi durante uma operação em um morro do município de Vitória, onde a equipe de reportagem acompanhou de perto as ações. Com destreza e determinação que o caracterizavam, Akrus localizou drogas em uma casa em construção, garantindo um flagrante que ganhou visibilidade na mídia.

Em outra ocasião, em Piúma, Akrus desempenhou um papel crucial na apreensão de 60 quilos de maconha. A eficiência dele em indicar a localização da droga foi crucial para o sucesso da operação.

Ao longo da carreira, o cão policial também participou de inúmeras ações na região da localidade conhecida como “Rua do Lixo”, na cidade de Vila Velha, sempre indicando a presença de substâncias ilícitas em terrenos baldios.

Aposentadoria

Akrus foi aposentado e encerrou suas atividades nas operações policiais no ano de 2016, aos cinco anos de idade. Apesar do afastamento, a contribuição à sociedade não cessou. Ele permaneceu ativo no Projeto Agente Canino nas Escolas, levando todo o conhecimento e entusiasmo para as crianças nas escolas e comunidades.

Despedida

Com muita tristeza, na tarde do dia 17 de abril, o coração do valente Akrus parou de bater.

“Que São Francisco de Assis o receba com uma bolinha na mão. Seu legado e amor serão lembrados para sempre “, declarou o agente de polícia e parceiro do Akrus, Jorge Morgado.

por Adriana Nascimento Amaral – Policial Civil

Seção de Imprensa e Comunicação Interna (Sicoi)