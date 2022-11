Conheça os municípios selecionados no Programa ‘Fundo a Fundo Patrimônio’

Programa de Coinvestimento – “Fundo a Fundo Patrimônio” é voltado para revitalização do patrimônio material tombado do Estado

A nova linha de financiamento do Programa de Coinvestimento da Cultura – “Fundo a Fundo Patrimônio”, gerido pela Secretaria da Cultura (Secult), é uma modalidade voltada à revitalização, valorização, preservação, conservação e restauração do patrimônio tombado do Estado. Com as inscrições abertas em agosto e um aporte de R$ 30 milhões entre 2022 e 2023, ao todo, 30 propostas vindas de 12 municípios foram classificadas.

O “Fundo a Fundo Patrimônio” já pode ser considerado o maior investimento de todos os tempos na área do Patrimônio e é um grande passo na preservação da valorização da história do Espírito Santo. As propostas foram classificadas seguindo três linhas de apoio: Elaboração de Projeto Executivo; Investimento em Obras e Aquisição de mobiliário.

No ato da inscrição, os municípios enviaram a documentação que foi analisada seguindo alguns critérios: grau de preservação do imóvel; estado de conservação; experiência profissional do arquiteto ou do engenheiro designado para acompanhar a execução do Plano de Ação; qualidade da proposta; viabilidade do projeto, entre outros.

Sobre o Fundo a Fundo

O Programa de Coinvestimento – Fundo a Fundo amplia significativamente o volume de fomento à cultura do Espírito Santo, funcionando como um instrumento legal que possibilita agilidade e capilaridade no investimento à cultura, sempre em parceria com a municipalidade.

O primeiro ciclo do programa previu a destinação de recursos para a criação de editais municipais de cultura, a fim de beneficiar os artistas locais, as culturas tradicionais populares e o patrimônio imaterial, tendo como base a tridimensionalidade da cultura: cultura como expressão simbólica de um povo, cultura como direito e cidadania e cultura como economia que gera renda e trabalho, de acordo com o Art. 6° da Lei Complementar 458, de 20 de outubro de 2008.

Este segundo ciclo prevê a transferência de recursos para a revitalização do Patrimônio tombado e em processo de tombamento pelo Estado, pela União – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), e municípios (no último caso, tombados até 2021), beneficiando tanto edificações isoladas quanto requalificação urbana de sítios históricos (conjunto de bens).

Abaixo, conheça os municípios e propostas classificadas:

Alfredo Chaves Estação Ferroviária de Matilde Aquisição de equipamento e mobiliário Alfredo Chaves Estação Ferroviária de Matilde Elaboração de projeto executivo Alfredo Chaves Estação Ferroviária de Matilde Investimento em obra Cachoeiro de Itapemirim Centro Cultural Palácio Bernardino Monteiro Aquisição de equipamento e mobiliário Cachoeiro de Itapemirim Praça de Conveniência e Mobilidade ao lado da Casa do Roberto Carlos Elaboração de projeto executivo Cachoeiro de Itapemirim Centro Operário de Proteção Mútua Elaboração de projeto executivo Cachoeiro de Itapemirim Museu Ferroviário Domingos Lage do Município de Cachoeiro de Itapemirim Investimento em obra Conceição da Barra Igreja Nossa Senhora da Conceição/Matriz de Conceição da Barra Aquisição de equipamento e mobiliário Conceição da Barra Trapiche – Casa da Cultura “Hermógenes Lima Fonseca” Elaboração de projeto executivo Conceição da Barra Altar Mor da Igreja Nossa Senhora da Conceição/Matriz de Conceição da Barra Elaboração de projeto executivo Conceição da Barra Farol de Conceição da Barra Elaboração de projeto executivo Conceição da Barra Igreja Nossa Senhora da Conceição Investimento em obra Domingos Martins Casa da Cultura de Domingos Martins Investimento em obra Fundão Casa da Cultura “Doutor Mauro Mattos Pereira” Aquisição de equipamento e mobiliário Guarapari Ruínas da Igreja Nossa Senhora da Conceição Investimento em obra Itapemirim Matriz Nossa Senhora do Amparo Elaboração de projeto executivo Santa Teresa Biblioteca Pública Orlando Nascimento Elaboração de projeto executivo São Mateus Sítio Histórico do Porto de São Mateus Investimento em obra Viana Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição de Viana Investimento em obra Vila Velha Casa da Memória de Vila Velha Aquisição de equipamento e mobiliário Vila Velha Museu Homero Massena Aquisição de equipamento e mobiliário Vila Velha Farol Santa Luzia Aquisição de equipamento e mobiliário Vitória Avenida Jerônimo Monteiro, nº 23, Centro de Vitória, ao lado da Escadaria do Palácio Anchieta “Casa Verde” Investimento em obra Vitória Museu Capixaba do Negro “Veronica da Pas” – Mucane Aquisição de equipamento e mobiliário Vitória Casa Porto das Artes Plásticas Elaboração de projeto executivo Vitória Escola Técnica Municipal de Teatro, Dança e Música – FAFI Aquisição de equipamentos e mobiliários Vitória Biblioteca Municipal de Vitória “Adolpho Poli Monjardim” Aquisição de equipamento e mobiliário Vitória Escola Técnica Municipal de Teatro, Dança e Música – FAFI Elaboração de projeto executivo Vitória Antigo Hotel Majestic – Casa Ayalon Investimento em obra Vitória I045, situado na Rua João Aguirre, 28, Praça Oito de Setembro Elaboração de projeto executivo

foto Estação Ferroviária de Matilde, em Alfredo Chaves