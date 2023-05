Conheça Thalia Abdon, cantora paulistana que chamou atenção de artista americano

today16 de maio de 2023 remove_red_eye53

Para quem se atentou a uma música inédita apresentada pelo americano Skrillex, no Coachella 2023, pode não imaginar que um dos versos é de Thalia Abdon, cantora e compositora paulistana, que iniciou sua carreira artística ainda criança. Desde pequena, natural de Itapecerica da Serra, teve a paixão pela música influenciada dentro de casa por seus pais e irmãos, com referências que vão desde o jazz e o pagode, o rap e o axé, até o forró e o gospel.

Ter tido uma infância baseada em assistir clipes de grandes divas do pop e R&B na televisão, com destaque especial para Rihanna na época de “If It’s Lovin’ That You Want” e “Umbrella”, fez com que Thalia decidisse ser uma cantora internacional, iniciando suas primeiras composições já aos 9 anos. Quando aos 16 decidiu investir verdadeiramente em seu sonho, passou a gravar covers e pequenas demos criadas a partir de beats da internet, além de continuar investindo nas próprias letras.

“A falta de acesso aos espaços em que a galera da música transita e se inserir nesse contexto foi um dos maiores desafios que já enfrentei até então. Você não conhecer ninguém que de fato trabalha e vive de música te dá uma sensação de estar perdida no sonho, ver todos aqueles artistas na TV e querer estar ali e não saber como me causava preocupação e a pergunta, por onde eu devo começar?”, relembra Abdon.

Mas, apesar das dificuldades iniciais da falta de conhecimentos técnicos e de contatos no ramo musical, uma amiga a apresentou a um dono de homestudio, momento em que Thalia deixou de trabalhar como digitalizadora de documentos em Cotia, São Paulo, e foi para o Capão Redondo, onde começou a gravar suas primeiras músicas.

Em 2018 lançou sua mixtape “Primeiro Passo”, introduzindo-a como artista na cena do hip-hop, com letras que abordam histórias mais introspectivas. “Eu queria ser uma artista pop, mas também sabia que no contexto geral aqui no Brasil não é assim que a banda toca. O hip-hop e o R&B me abraçaram e me trouxeram a linha para costurar todas as coisas que queria fazer nesse início de carreira”, comenta.

No mesmo ano lançou seu primeiro álbum “Entrada Indiscreta”, expondo um lado mais íntimo enquanto artista após o fim de um relacionamento, ressaltando a prioridade de sua carreira musical sobre qualquer coisa que pudesse atrasar seu crescimento artístico. Adotando novas influências musicais, como Ludmilla, Doja Cat, Aaliyah, Beyoncé e Iza, em 2022 Thalia lançou o álbum “VITRINE”, onde mostrou seu amadurecimento nos últimos anos. “É um disco que aborda a empatia, amor e as complicações da vida real, querer ser o que quer ser requer sacrifícios e às vezes esses sacrifícios são coisas difíceis de fazer”, complementa.

Com novos projetos e músicas previstas para o decorrer de 2023, o nome de Thalia Abdon ficou em alta após Skrillex apresentar, nos palcos do Coachella, uma parceria que nem a artista sabia que poderia acontecer. “Eu sabia que ele estava na cidade, mas não que meu amigo e produtor Cauê Gas estava trabalhando com ele nas faixas de seu novo álbum. Então, eu tinha uma sessão marcada em estúdio e, nesse mesmo dia, a produção dele estava antes de mim. Foi loucura, eu só aceitei fazer sem nem saber para que seria. Mas ao mesmo tempo incrível em ver que ele curtiu a ponto de tocar em um dos festivais mais importantes do mundo. Foi como um presente!”.

A composição de alguns versos para a faixa, que conta com a presença da também paulista Me Jesmay, fez com que Thalia retomasse o contato com suas referências no funk brasileiro. “Sempre me identifiquei com o funk, acho que sua forma de expressão é muito valiosa”, finaliza Abdon.

Conheça os trabalhos de artista disponíveis em todas as plataformas digitais: https://linktr.ee/thaliaabdon

Siga nas redes sociais:

https://www.youtube.com/@ThaliaAbdon

https://www.instagram.com/thaliaabdon/