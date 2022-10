Conselho Municipal de Cultura visita obras de restauração da antiga Câmara de Itapemirim

Uma aula de cultura e história sobre Itapemirim. Assim foi o dia de hoje para os membros do Conselho Municipal de Cultura, que tiveram a oportunidade de acompanhar de perto os serviços de restauração da antiga Câmara e Cadeira de Itapemirim.

“Fiquei muito emocionada ao ver que este importante patrimônio histórico do nosso Município está tomando formas novamente, e sendo tão bem cuidado”, destacou a conselheira Adriana Paula Viana Alves.

O historidor Genildo Hautequest relatou que com o restauro, Itapemirim terá o maior centro cultural do Sul do Espírito Santo.

O secretário de Cultura, Rafael Perin, destaca que a determinação do prefeito é acompanhar e viabilizar a conclusão do restauro deste patrimônio histórico e cultural. “É emocionante ver o prédio da antiga Câmara, que conta a história e cultura do nosso Município, e por anos ficou abandonado, sendo reconstruído, e já apresentando condições de visitação,” destacou.

As visitas guiadas, em grupo, acontecerão todas as segundas-feiras, a partir do dia 17 de outubro. Os agendamentos deverão ser realizados na Secretaria Municipal de Cultura. Para agendamento de escolas, as visitas poderão acontecer com turmas a partir do 9º ano, devido aos cuidados que devem ser tomados no local, que se encontra em restauração.