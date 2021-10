Contação de história leva alunos da educação infantil para o mundo da imaginação

Contação de história como forma de celebrar o Dia das Crianças e melhorar a interação entre alunos e professores. A experiência lúdica foi desenvolvida em sala de aula, ao longo da semana, na Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental (EMEIEF) Elvira Meale Lesqueves, em Itapemirim.

A atividade consistiu na criação de narrativas que levasse os alunos a viagens fantásticas por meio da imaginação. A preparação para a contação de história ficou por conta da professora de Artes, Viviane Louzada, que percebeu, durante suas aulas, a necessidade de despertar a curiosidade, criatividade, imaginação e linguagem dos alunos, tornando o momento mais lúdico.

A contação de história proporciona uma oportunidade para que os alunos desenvolvam o gosto pela leitura, a linguagem, bons textos, a concentração, além de criar recursos pedagógicos criativos e instigantes”, explicou a diretora da EMEIEF Elvira Meale Lesqueves, Daniela Farias.

E acrescentou: “Toda história, por mais infantil que pareça, acrescenta algo a mais no desenvolvimento do aluno. E tudo de uma forma criativa e reflexiva, proporcionando, com isso, uma riqueza formidável na oralidade”, pontuou.

E para fechar a semana, na sexta-feira (8), a unidade organizou um drive-thru no qual os alunos da Educação Infantil passam pela unidade para retirar as lembrancinhas preparadas pelas professoras Adriana Elias, Liliane Alves e Nilda Fonseca.