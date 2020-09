Contemplados pelo Bolsa Atleta se destacam em torneios esportivos realizados no último final de semana

Os atletas contemplados pelo programa Bolsa Atleta, da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), Laís Gasparini, Lincoln Cunha, Tyara Ramos, da natação, e Fernando Magalhães, do vôlei de praia, se destacaram nas competições realizadas no último sábado (19).

Os nadadores participaram do segundo torneio interestadual, que ocorreu em Recife, em Pernambuco, e terminaram a competição com 11 medalhas, sendo nove de ouro e duas de prata.

Tyara Ramos, que compete na categoria Juvenil 1, conquistou três medalhas de ouro, nas provas de 400m livres, 100m costas e 200m medley, além de uma medalha de prata, nos 100m livres. Feliz com os resultados, a nadadora exaltou as vitórias que teve e comentou sobre a expectativa de disputar o Campeonato Brasileiro da modalidade

“Estou bem feliz com o resultado que obtive, pois tive uma melhora de tempo em todas as provas. Agora, vou continuar focada no Campeonato Brasileiro, que não saiu do calendário. Então, creio que há grandes chances de ser realizado ainda neste ano”, afirmou Tyara Ramos.

Já Lincoln Cunha participou de quatro provas e trouxe para o Estado quatro medalhas de ouro. Ele, que competiu nos 100m livre, 100m borboleta, 200m medley e 400m livre, comemorou as vitórias em solo pernambucano.

“O torneio foi melhor do que eu esperava, pois foi um dia inteiro de competição. Consegui baixar três segundos no medley, fazendo minha melhor marca, e no borboleta consegui quebrar uma barreira minha de dois anos, nadando abaixo de um minuto pela primeira vez”, disse Lincoln Cunha.

Troféu Brasil

Já a nadadora Laís Gasparini conquistou duas medalhas de ouro e uma de prata, nas provas dos 50 e 100 metros livres, e nos 100m costas, respectivamente. Nas duas provas em que alcançou o primeiro lugar, a esportista superou seus tempos anteriores, completando pela primeira vez os 100 metros livres em menos de um minuto, com o tempo de 59,88s.

Nos 50 metros livres, a atleta alcançou o índice para disputar uma das maiores competições de natação nacional, o Troféu Brasil, que será realizado entre os dias 09 e 12 de dezembro, na piscina do Clube de Regatas Vasco da Gama, no Rio de Janeiro.

“Agora, meu foco principal, sob a orientação do meu treinador, vai ser o Troféu Brasil, onde estarão os melhores nadadores do País e isso, certamente, irá contribuir para o meu crescimento. O objetivo passa a ser ir aumentando a participação nessas competições gerais e não somente por categorias, de acordo com a faixa de idade”, comentou Laís Gasparini.

Vôlei de praia

Nas areias de Camburi, em Vitória, Fernando Magalhães, conhecido como Fernandão, se sagrou vice-campeão em um torneio interno disputado contra o CT Ari. Na oportunidade, o atleta que representa o Clube Álvares Cabral, atuou ao lado de Davi Ferreira

A partir desta quinta-feira (24), Fernandão disputa o Circuito Brasileiro Open de Vôlei de Praia, sua primeira competição oficial desde que os torneios foram paralisados por conta da pandemia do novo Coronavírus (Covid-19).

Bolsa Atleta

O programa Bolsa Atleta beneficia, neste ano, 121 atletas e paratletas de alto rendimento. Os valores do auxílio mensal variam de acordo com a categoria do atleta dentro do edital, sendo R$ 500 (estudantil), R$ 1.500 (nacional), R$ 2 mil (internacional) e R$ 4 mil (olímpico).