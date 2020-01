Convênio com Governo Federal garante construção de terminal de passageiros do Aeroporto de Linhares

O governador Renato Casagrande anunciou, nesta segunda-feira (30), por meio de suas redes sociais, a assinatura do Termo de Compromisso celebrado entre a Secretaria Nacional de Aviação Civil (SAC), o Ministério da Infraestrutura e a Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) para a realização das obras de construção do terminal de passageiros do Aeroporto Regional de Linhares.

O investimento será de R$ 30 milhões, sendo R$ 25 milhões de recursos federais e os outros R$ 5 milhões do Governo do Estado. “A pista do Aeroporto de Linhares já está sendo feita e agora conseguimos o recurso para dar sequência na obra do terminal de passageiros. É uma ótima notícia neste final de ano. Importante consolidarmos os nossos aeroportos regionais, pois ajuda a desenvolver essas microrregiões”, destacou o governador.

Com a assinatura do Termo, a Semobi dará continuidade ao processo com a elaboração do edital para a contratação e acompanhamento das obras. “Com este investimento o Espírito Santo passará a contar efetivamente com mais um aeroporto regional, neste caso, integrando o Brasil com a região norte do Espírito Santo”, explicou o secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno.

O novo terminal de passageiros terá 2.160 metros quadrados e central de utilidades. O novo pátio terá capacidade de oito posições, sendo duas para aeronaves de modelo A319-100; duas para EMB-110; duas para EMB-120 e duas para S-76 (helicóptero). Também está prevista a construção de estacionamento com capacidade para cerca de 200 veículos.



A nova pista do Aeroporto Regional de Linhares está em obras e deve ser concluída no primeiro semestre de 2020.