Copa do Brasil | CBF anuncia datas e locais da volta das quartas

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, no final da noite da última terça-feira (17), as datas, horários e locais de realização dos jogos de volta das quartas de final da Copa do Brasil. As partidas estão marcadas para os dias 14, 15 e 16 de setembro.

O primeiro confronto, que terá como palco o estádio da Vila Belmiro, será entre Santos e Athletico-PR, a partir das 21h30 (horário de Brasília) do dia 14. No dia 15 acontecem outros dois duelos: Flamengo e Grêmio, a partir das 21h30 no Maracanã, e Fortaleza e São Paulo, no mesmo horário no Castelão.

Já o dia 16 terá apenas um confronto, Atlético-MG e Fluminense, a partir das 21h30 no Mineirão, em Belo Horizonte.



Jogos de ida

A CBF já havia anunciado anteriormente os detalhes dos confrontos de ida. O primeiro jogo a ser realizado será entre Athletico-PR e Santos, no dia 25, a partir das 19h (horário de Brasília), na Arena da Baixada, em Curitiba. Na mesma data, a partir das 21h30, Grêmio e Flamengo medem forças em Porto Alegre, enquanto São Paulo e Fortaleza se enfrentam no Morumbi, em São Paulo.

O primeiro jogo entre Fluminense e Atlético-MG será no dia 26, a partir das 21h30, no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.

fonte Agência Brasil

foto © Thais Magalhães/CBF/Direitos Reservados