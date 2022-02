Copa interestadual de Boxe em Vila Velha no próximo sábado (26)

today23 de fevereiro de 2022 remove_red_eye47

No próximo sábado (26), na praça de Riviera da Barra, a partir das 18h, acontecerá a Copa R-Boxe Interestadual 2022, realizada pela Associação de Boxe do Espírito Santo, com apoio institucional da Prefeitura de Vila Velha.

Participarão dos combates atletas de Minas Gerais, Vila Velha, Serra, Venda Nova do Imigrante, Guaçuí, Colatina, Serra e Viana.

Serão realizadas 16 lutas de diversas categorias, entre elas infantil, juvenil e elite, masculino e feminino. A entrada para o evento é gratuita.

Relação de lutas:

1. João Pedro (P. Boxe Para Todos) x Lucas Silva (Japão) – Apresentação 28 Kg Infantil

2. Algusto (R Boxe) x Lucas Pereira (R Boxe) – Apresentação 69 kg infantil

3. Ana Beatriz (Japão) x Krysila Oliveira (Boxe Para Todos) – 57 kg Infantil

4. Genivan Porto (CT Mult Fight) x Cauã Pretti (Titãs Combat) – 50 kg Cadete

5. Whilhan Oliveira (Boxe Para Todos) x Pedro Pereira (R-Boxe) – 51 kg infantil

6. Alice Chagas (Japão) x Maiane Vieira (Boxe P. Todos) – 51 Kg Cadete

7. Henrique Lorençoni (Arte Em Combate) x Brayan Lucas (R-Boxe-Valdney B.) – 69 kg Infantil

8. Saulo Silva (buldog) x Sandro Almeida (Boxe Para Todos) – superpesado Elite

9. Richard Breno (Spalla Boxing) x Claudio Evangelista (CT Claudio E.) – 57 kg Elite

10. Guilherme (Simão Boxe MG) x Giovane Lucas (R-Boxe ES) – 60 kg Juvenil

11. Tatiane da Vitória (Team Kid VNI) x Carol Santos (Boxe Para Todos) – 81kg Elite

12. Felipe Dam (Big G) x Valdiney Bahia (R-Boxe – Estúdio de Lutas) – 69 kg Elite

13. Maxuel Gomes (Tem Kid VNI) x Matheus Felix (Big G) – Elite 75 kg

14. Hizao Matsumura (Simão Boxe MG) x Henrique Rodrigues (CT R-Boxe ES) – 63,5 kg Elite

15. Alane Costa (Big G) x Rayani Ribeiro (CT R-Boxe) – 60 kg Cadete

16. Lucas Von (Simão Boxe MG) x Whindson (Texeira ES) – 81 kg Elite