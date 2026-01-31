Copa Verão 2026 será a primeira competição do ano válida para o ranking nacional do NKR no ES

O kartismo capixaba inicia a temporada de 2026 em posição de destaque no cenário nacional. Nos dias 28 e 29 de março, o Kartódromo de Jardim Camburi, em Vitória, recebe a Copa Verão 2026, competição que abre oficialmente o calendário do Espírito Santo e será a primeira prova do ano no estado válida para o ranking nacional do kart rental.

A prova chega à sua terceira edição, mas desta vez com um caráter especial: além de abrir a temporada estadual, a Copa Verão passa a integrar o sistema de pontuação do NKR, consolidando o Espírito Santo como parte efetiva do calendário nacional da modalidade em 2026.

Formato esportivo garante equilíbrio e emoção até a final

A edição 2026 da Copa Verão contará com um formato esportivo dinâmico e técnico, que valoriza regularidade, adaptação e desempenho ao longo de todo o fim de semana. Cada piloto disputará quatro corridas classificatórias, com a possibilidade de descarte do pior resultado, o que mantém o equilíbrio e evita que um incidente comprometa toda a campanha.

Após as classificatórias, os melhores pilotos de cada categoria avançam para a corrida final, responsável por definir os campeões da etapa. O modelo foi pensado para proporcionar disputas mais justas e emocionantes, premiando a consistência dos competidores.

Categorias estruturadas para inclusão e competitividade

Um dos grandes diferenciais da Copa Verão 2026 é a forma como as categorias foram organizadas, atendendo diferentes perfis de pilotos e contribuindo para a renovação do kartismo capixaba.

A categoria Estreantes é destinada aos pilotos que nunca disputaram a Copa Verão, oferecendo a oportunidade de participar de sua primeira competição oficial em um ambiente estruturado, com regras claras e segurança. É a porta de entrada ideal para quem sempre quis competir, mas ainda não teve experiência em campeonatos.

Já a categoria Iniciantes é voltada aos pilotos que possuem pouca experiência competitiva e que já participaram de eventos organizados pelo Fãs de Kart, mas não conquistaram pódios ou resultados expressivos em campeonatos anteriores, garantindo disputas equilibradas dentro do mesmo nível técnico.

A competição conta ainda com a categoria Sênior, exclusiva para pilotos com 40 anos ou mais, completados até a data do evento, valorizando a experiência e ampliando a participação de atletas veteranos no cenário competitivo.

Além dessas categorias, a Copa Verão 2026 terá as classes Leve, Médio e Pesado, destinadas a pilotos mais experientes e com maior nível técnico.

Pontuação nacional válida para categorias específicas

De acordo com o regulamento da competição, somente as categorias Sênior, Leve, Médio e Pesado terão seus resultados válidos para o ranking nacional do NKR. Essas classes concentram os pilotos que disputam posições no cenário nacional, tornando a Copa Verão um ponto estratégico para quem busca iniciar bem a temporada de 2026.

As categorias Estreantes e Iniciantes mantêm caráter formativo e competitivo regional, fortalecendo a base do esporte e preparando novos pilotos para desafios futuros.

Abertura da temporada e expectativa de grid cheio

Realizada no Kartódromo de Jardim Camburi, a Copa Verão 2026 promete grid cheio, alto nível técnico e disputas intensas, com expectativa de participação de pilotos de diferentes regiões do país. A abertura da temporada no Espírito Santo reforça o crescimento do kart rental no estado e amplia o intercâmbio esportivo com outros centros do Brasil.

Com formato moderno, categorias bem definidas e validade nacional, a Copa Verão 2026 não será apenas a primeira competição do ano, mas um marco que simboliza a consolidação do Espírito Santo no cenário nacional do kart rental.

SERVIÇO – COPA VERÃO 2026

Evento: Copa Verão 2026 – Kart Rental

Datas: 28 e 29 de março de 2026

Local: Kartódromo de Jardim Camburi – Vitória (ES)

Formato

4 corridas classificatórias por categoria

Descarte do pior resultado

Corrida final para definição dos campeões

Categorias

Estreantes (pilotos que nunca disputaram a Copa Verão)

Iniciantes

Sênior (40 anos ou mais)

Leve, Médio e Pesado

Pontuação nacional (NKR)

Válida apenas para as categorias Sênior, Leve, Médio e Pesado

Inscrições e informações: @fasdekart