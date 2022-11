Copa Vitória de Futebol de Areia: inscrições abertas até 07 de novembro

1 de novembro de 2022

A Copa Vitória de Futebol de Areia está de volta, e as inscrições para participar do torneio estão abertas até o dia 07 de novembro. Para participar, as equipes podem se inscrever on-line ou presencialmente.

A competição é uma das mais tradicionais de Vitória e voltou a fazer parte do calendário esportivo oficial da cidade em 2021, com a retomada dos grandes eventos por parte da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer da capital (Semesp).

Inscreva-se

As inscrições podem ser feitas por e-mail ou presencialmente, no Tancredão. Para isso, as equipes devem preencher a Ficha de Inscrição, que pode ser baixada aqui.

Após fazer o download do documento, e preciso encaminhá-lo, preenchido, para o endereço eletrônico [email protected], ou, entregá-lo na coordenação da Semesp, localizada no segundo andar do Complexo Esportivo do Tancredão.

“Temos abertas 16 vagas na categoria masculino e 8 vagas na categoria feminino. A previsão de início dos jogos é no dia 17 de novembro, no Tancredão, com as finais sendo realizadas na arena da Praça dos Namorados”, explica Camilo Marcarini, coordenador e ex-atleta profissional de futebol de campo e areia.

Participação aberta às comunidades

“A participação na Copa Vitória é gratuita e aberta a todas as comunidades da capital capixaba, que é reconhecida nacional e internacionalmente como um celeiro de craques do futebol de areia. É um evento tradicional e muito querido por todos, sejam atletas, torcedores ou moradores”, revela Sandro Parrini, secretário municipal de Esportes e Lazer.

Os jogos da Copa Vitória começam ainda este mês, e a abertura está prevista para ser realizada no dia 17, na arena de beach soccer do Complexo Esportivo do Tancredão.

Clique aqui para acessar o regulamento campeonato.

Onde fica o Tancredão?

O Complexo Esportivo do Tancredão fica na Rua Rosilda Falcão dos Anjos, 150, bairro Mário Cypreste (próximo à Rodoviária de Vitória e ao Sambão do Povo).

Para mais informações, basta entrar em contato com a coordenação do campeonato pelo telefone (27) 3382-6433 ou pelo endereço eletrônico [email protected].

foto Leonardo Silveira/PMV