“Coringa 2” | Filmagens devem acontecer em 2023

today31 de janeiro de 2022 remove_red_eye54

Segundo informações do site Heroic Hollywood, a continuação de “Coringa”, que conta com Joaquin Phoenix como o protagonista, está dando alguns passos para finalmente sair do papel.

Há algumas semanas, o The Hollywood Reporter noticiou que o projeto está encaminhando com Phoenix ainda no papel de Arthur Fleck (Coringa). Todd Phillips deve assinar o roteiro e a direção.

A grande novidade é que as filmagens de “Coringa 2” devem começar em 2023. A informação é de que a primeira versão do roteiro já teria sido entregue ao estúdio, mas os detalhes da trama não foram divulgados.



“Coringa” pode ser assistido na Globoplay.