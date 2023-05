Corpo de jovem é desenterrado de túmulo e encontrado com sinais de estupro

O corpo da jovem Shakira dos Santos, de 20 anos, foi desenterrado e encontrado fora do túmulo na madrugada do último sábado, dia 29, no Cemitério Municipal de Pindaré-Mirim, 255 Km de São Luís, no Maranhão. O cadáver estava de barriga para cima e com as pernas abertas.

De acordo com a Polícia Civil, existem indícios de ser um ato chamado de necrofilia, que é o uso do cadáver com finalidade sexual.

O corpo da jovem foi levado para o Instituto Médico Legal – IML – na capital, para realização de perícia e o criminoso ainda não foi identificado.

Suicídio

Segundo informações de parentes, Shakira recorreu ao suicídio por enforcamento na madrugada de segunda-feira, dia 24, e sepultada na terça, 25.

Pena

A pena prevista para o crime de vilipêndio de cadáver é de um a três anos de prisão e pagamento de multa.

Para ajudar nas investigações, a polícia está disponibilizando o disque-denúncia (181) e um número de WhatsApp (98) 9 9224-8660) para quem puder passar alguma informação. A fonte será mantida em sigilo.