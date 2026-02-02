Cota única do IPTU de Vila Velha vence dia 10 de abril com desconto de 8%

A data em cota única de vencimento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de Vila Velha será no dia 10 de abril. O contribuinte que optar por esta modalidade de pagamento (à vista) terá 8% de desconto. Já os que optarem por pagar o IPTU e a Taxa de Coleta de Lixo de 2026 de forma parcelada poderão dividir o pagamento em seis vezes, mas sem desconto.

No caso do parcelamento, os vencimentos são os seguintes: 10 de abril de 2026 (cota única ou 1ª parcela), 11 de maio (2ª parcela), 10 de junho (3ª parcela), 10 de julho (4ª parcela), 10 de agosto (5ª parcela) e 10 de setembro de 2026 (6ª parcela).

Os pagamentos poderão ser realizados via PIX ou nos bancos conveniados: Banestes, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Sicoob, Santander e Itaú. A chave PIX estará disponível nas próprias guias, bem como nos boletos e carnês.

Guias

Os contribuintes de Vila Velha já podem acessar as guias de pagamento do IPTU e da Taxa de Coleta de Lixo referentes ao exercício de 2026. Os documentos estão disponíveis no site oficial da Prefeitura, nos totens de autoatendimento e no atendimento presencial da Secretaria de Finanças, que funciona na Sede da PMVV, na Avenida Santa Leopoldina, nº 840, em Coqueiral de Itaparica, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.



As guias já estão liberadas para retirada de forma digital e presencial. Os boletos físicos começarão a ser entregues diretamente nos imóveis a partir da segunda quinzena de fevereiro, com previsão de conclusão antes do vencimento da primeira parcela e da cota única, marcados para o dia 10 de abril de 2026.



As guias estão disponíveis no seguinte endereço:

https://tributacao.vilavelha.es.gov.br/tbw/loginWeb.jsp?execobj=ServicosWebSite&tab=tabCarneReemissao ou Clicando Aqui.



Para mais informações, entre em contato com o WhatsApp da Secretaria de Finanças: (27) 2018-2540.

Vencimento

1ª parcela/cota única – Vencimento em 10/04/2026

2ª parcela – Vencimento em 11/05/2026

3ª parcela – Vencimento em 10/06/2026

4ª parcela – Vencimento em 10/07/2026

5ª parcela – Vencimento em 10/08/2026

6ª parcela – Vencimento em 10/09/2026

