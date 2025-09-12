Covid-19 ainda circula: mantenha cuidados e vacinação em dia

Com 21 casos confirmados em setembro, município reforça importância da prevenção e da imunização para reduzir o risco de complicações

A Secretaria Municipal de Saúde informa que, somente no mês de setembro, já foram confirmados 21 casos de Covid-19 em Anchieta (até dia 11). O dado serve de alerta para a população manter os cuidados e reforçar as medidas de prevenção.

De acordo com a gerente de Vigilância em Saúde, Josiane Soneghet, a identificação dos casos está diretamente ligada ao fortalecimento da testagem realizada no município. “Testamos todas as pessoas que procuram o PA com sintomas gripais no prazo adequado. Isso nos permite identificar precocemente os casos e adotar as medidas de cuidado necessárias”, explica.

A imunização é a maneira mais eficaz de reduzir o risco de complicações e de internações causadas pela Covid-19. Procure a Estratégia de Saúde da Família (ESF) mais próxima de sua casa, confira a sua caderneta de vacinação e a de toda a família e mantenha as doses em dia.

Além da vacinação, pequenos cuidados do dia a dia ajudam a diminuir a circulação do vírus: manter as mãos limpas ou usar álcool em gel, ventilar os ambientes, evitar contato próximo quando estiver com sintomas e utilizar máscara em caso de sintomas.