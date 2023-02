Covid-19: Anchieta inicia aplicação da bivalente nesta quarta (01)

A prefeitura de Anchieta a partir de quarta-feira (01) inicia a aplicação da vacina bivalente da Pfizer contra a Covid-19. A primeira fase da campanha vai contemplar idosos com 70 anos ou mais, os imunocomprometidos, quilombolas, as pessoas assistidas em instituições de longa permanência com 12 anos ou mais, e os respectivos trabalhadores destes centros de acolhimento.

De acordo com a secretária da pasta, Jaudete Frontino Denadai, o município nessa primeira fase irá receber apenas 240 doses, que serão distribuídas às Estratégias de Saúde da Família (ESF), proporcionalmente ao número da população.

As pessoas que se enquadram nesse público devem procurar a ESF onde está cadastrado para agendar a aplicação da vacina. A ampliação dos grupos prioritários será de forma escalonada, conforme cronograma do Ministério da Saúde, de acordo com a disponibilidade dos imunizantes e da situação epidemiológica.

A imunização será realizada mediante confirmação do critério mínimo de indicação, que é ter tomado pelo menos duas doses das vacinas monovalentes (Coronavac, Astrazeneca/Fiocruz, Pfizer ou Janssen) e do intervalo de 4 meses da última dose recebida, podendo ser as duas doses do esquema primário ou qualquer dose de reforço.