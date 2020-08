COVID-19 | Apenas Iconha e Brejetuba ainda não registraram mortes

Dos 78 municípios capixabas, apenas dois, até hoje, não registraram nenhuma morte causada pelo novo Coronavírus: Iconha e Brejetuba.

Nesta tarde (24), após a atualização do novo Painel Covid-19 pela Secretaria de Estado da Saúde – SESA, a primeira morte registrada foi de um homem de Divino de São Lourenço, com idade entre 80 e 89 anos. Ele tinha problemas cardíacos, renais, pulmonares e diabetes, de acordo com o Painel.

A cidade de Iconha tem 48 suspeitos, 417 confirmados, 966 notificados, 501 descartados e 399 curados. Já Brejetuba tem 911 notificados, 359 descartados, 163 suspeitos, 375 curados e 389 confirmados.