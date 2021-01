Covid-19 | Equipe de saúde de Piúma realiza vacinação no Lar dos Idosos

Dando sequência ao Plano Operacional de Vacinação contra o Covid-19, a Secretaria Municipal de Saúde vacinou nesta quarta-feira (20), os idosos do Lar Vovó Izalina.



A primeira idosa a ser vacinada foi a senhora Marfisa Garcia de Jesus, de 88 anos. Além dela, todos os idosos atendidos pela instituição foram vacinados.



Nessa primeira etapa estão sendo vacinados os profissionais de saúde da linha de frente e os idosos que estão em instituições de longa permanência (asilos).



Até o momento foram disponibilizados pelo governo do Estado 126 doses da vacina. O planejamento da prefeitura está seguindo todas as diretrizes do Ministério da Saúde (MS) e do Plano Estadual da Secretaria Estadual de Saúde (SESA). Em breve toda a programação de vacinação e as definições das próximas etapas serão divulgadas para a população.