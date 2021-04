COVID-19 | Humorista Paulo Gustavo piora e respira com ajuda de pulmão artificial

today3 de abril de 2021 remove_red_eye35

O estado de saúde do humorista Paulo Gustavo, de 42 anos, se agravou nesta sexta-feira, dia 02 de abril. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do ator. Ele está internado em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva – UTI – de um hospital no Rio de Janeiro, desde o dia 13 de março.



Comunicado enviado para a imprensa

Internado desde 13 de março, Paulo Gustavo precisou passar por reajustes terapêuticos para combate à Covid-19. Em ventilação mecânica desde domingo (21), no Rio de Janeiro, o ator chegou a apresentar sinais de melhora, mas devido ao agravamento do quadro clínico, teve que evoluir à terapia por ECMO – Oxigenação por Membrana Extracorpórea. Paulo Gustavo segue em terapia intensiva.



A equipe médica informa que: “optamos pelo início da terapia coadjuvante com ECMO, com o objetivo de permitir uma melhor recuperação da função pulmonar. Após o agravamento ocorrido, a situação permanece estável nas últimas horas”.



A família do ator segue agradecendo aos fãs pelo carinho e pede que continuem a enviar boas energias e orações para sua recuperação e para todos aqueles que se encontram na mesma situação.



Fonte TC Online