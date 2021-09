COVID-19 | João Coser é transferido para a UTI de hospital

O ex-prefeito de Vitória, João Coser, foi transferido na manhã desta segunda (06) para a Unidade de Terapia Intensiva – UTI – de um hospital particular devido à necessidade do uso de oxigênio, de acordo com informação publicada no Twitter do político.

Após testar positivo para a Covid-19, João Coser foi internado em um hospital de Vitória para ficar em observação.

Segundo a vereadora Karla Coser, filha do ex-prefeito, ele não apresenta sinais graves, mas precisou ficar em observação por 48 horas por conta do nível de saturação, que estava um pouco abaixo do nível. Ela ainda disse que o pai já tomou as duas doses da vacina e que ninguém da família pegou o vírus.