COVID-19 | Lojistas fazem protesto em Piúma contra quarentena

today18 de março de 2021 remove_red_eye73

Os lojistas do Centro de Piúma fizeram um protesto hoje às 12h, contra o fechamento do comércio devido a quarenta decretada pelo governo do estado na última terça-feira, dia 16, e que passa a valer do dia 18 de março e segue até o dia 31.

De acordo com o governo do estado, as medidas restritivas visam frear ainda mais o avanço da Covid-19 no estado, além de diminuir a capacidade de ocupação dos leitos de UTI.

Pela manhã, os fiscais da prefeitura de Piúma percorreram os comércios da cidade afim de esclarecer dúvidas e solicitar o fechamento dos estabelecimentos.



Atividades consideradas essenciais

1 – Assistência à saúde, incluindo serviços médicos e hospitalares;

2 – Serviços públicos considerados essenciais, de acordo com manifestação do Poder, Órgão ou Entidade;

3 – Atividades industriais;

4 – Assistência social e atendimento à população em situação de vulnerabilidade;

5 – Atividades de segurança pública e privada, incluindo a vigilância, a guarda e a custódia de presos;

6 – Atividades envolvendo produtos de saúde, higiene e gêneros alimentícios, incluindo atividade agropecuária, farmácias, comércio atacadista, hipermercados, supermercados, minimercados, hortifrútis, padarias e lojas de produtos alimentícios;

7 – Atividades envolvendo equipamentos de infraestrutura, instalações, máquinas e equipamentos em geral, incluíndo elevadores, escadas rolantes e equipamentos de refrigeração e climatização;

8 – Atividades envolvendo insumos necessários aos serviços essenciais, incluindo lojas de insumos agrícolas e lojas de material de construção civil;

9 – Comercialização de produtos e serviços de cuidados animais;

10 – Geração, transmissão e distribuição de energia elétrica;

11 – Transporte público coletivo; de passageiros por táxi e transporte privado urbano por meio de aplicativo; para atendimento a serviços e atividades essenciais;

12 – Casa de peças e oficinas de reparação de veículos automotores;

13 – Telecomunicações, internet, serviços relacionados à tecnologia da informação e de processamento de dados (data center) para suporte de outras atividades essenciais;

14 – Serviços funerários;

15 – Agências bancárias, casas lotéricas e serviços postais;

16 – Atividades da construção civil;

17 – Atividades de petróleo, combustíveis, biocombustíveis, gás liquefeito de petróleo e demais derivados de petróleo, incluindo postos de combustíveis, produção, transporte e distribuição de gás natural;

18 – Serviços de distribuição de água, incluindo distribuidoras de água a granel ou envasada;

19 – Atividades de jornalismo e serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens;

20 – Serviços de limpeza urbana e coleta de lixo;

21 – Hotéis, pousadas e afins, limitada a 50% (cinquenta por cento) de sua capacidade;

22 – Atividades de igrejas e templos religiosos com cultos e missas, preferencialmente, virtuais, respeitado o atendimento individual;

23 – Atividade de pesca no mar; e

24 – Atividade de locação de veículos.