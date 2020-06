Covid-19: MPF cria canal para recebimento de denúncias sobre falta de leitos

O Ministério Público Federal no Espírito Santo (MPF/ES) criou um novo canal para o recebimento de denúncias sobre a recusa de atendimento imediato por falta de leitos operacionais nos casos de pacientes com covid-19. As informações podem ser enviadas por Whatsapp para o número (27) 99225-4591.

O denunciante deve informar dia e hora da recusa de atendimento; quem deu a informação; e hospital onde não haveria leito disponível. O MPF pede também que sejam enviados elementos que comprovem a falta de leito como fotos, áudios, vídeos e documentos.

As denúncias relacionadas a outros assuntos que não a epidemia da covid-19 devem ser encaminhadas exclusivamente pela página http://www.mpf.mp.br/servicos/sac na internet, ou pelo aplicativo MPF Serviços, disponível para Android (https://play.google.com/store/apps/details?id=br.mp.mpf.appmpf) e Iphone (https://apps.apple.com/br/app/mpf-servi%C3%A7os/id1446296113).