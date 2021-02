COVID-19 | Piúma é o único município do ES classificado como risco alto

O Mapa de Risco Covid-19 divulgado hoje (19) pelo Governo do Estado anunciou que apenas o município de Piúma está classificado como Risco Alto. O 45º Mapa terá vigência a partir desta segunda-feira (22) até o próximo domingo (28). Dos 78 municípios capixabas, 41 estão classificados em Risco Baixo e 36 estão em Risco Moderado.

O Mapa de Risco segue as orientações dos boletins epidemiológicos do Ministério da Saúde e recomendações da equipe de especialistas do Centro de Comando e Controle (CCC) Covid-19 no Espírito Santo, que é composto pelo Corpo de Bombeiros Militar, Defesa Civil, Secretaria da Saúde (Sesa), Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes). As decisões adotadas pelo Governo do Estado seguem parâmetros técnicos.

Confira a classificação de todos os municípios capixabas

RISCO ALTO: Piúma.

RISCO MODERADO: Afonso Cláudio, Águia Branca, Alto Rio Novo , Anchieta, Aracruz, Barra de São Francisco, Boa Esperança, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Colatina, Divino de São Lourenço, Ecoporanga, Governador Lindenberg, Guarapari, Ibatiba, Ibiraçu, Irupi, Iúna, Jerônimo Monteiro, João Neiva, Linhares, Mantenópolis, Marechal Floriano, Mimoso do Sul, Montanha, Presidente Kennedy, Rio Bananal, Santa Teresa, São Mateus, Sooretama, Vargem Alta, Venda Nova do Imigrante, Viana, Vila Valério, Vila Velha e Vitória.

RISCO BAIXO: Água Doce do Norte, Alegre, Alfredo Chaves, Apiacá, Atílio Vivácqua, Baixo Guandu, Bom Jesus do Norte, Brejetuba, Castelo, Conceição da Barra, Conceição do Castelo, Domingos Martins, Dores do Rio Preto, Fundão, Guaçuí, Ibitirama, Iconha, Itaguaçu, Itapemirim, Itarana, Jaguaré, Laranja da Terra, Marataízes, Marilândia, Mucurici, Muniz Freire, Muqui, Nova Venécia, Pancas, Pedro Canário, Pinheiros, Ponto Belo, Rio Novo do Sul, Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá, São Domingos do Norte, São Gabriel da Palha, São José do Calçado, São Roque do Canaã, Serra e Vila Pavão.