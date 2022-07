Covid-19: vacina para crianças de 3 e 4 anos e 4ª dose disponível para maiores de 18 anos em Anchieta

A 4ª dose da vacina contra Covid-19 foi ampliada para todas as pessoas maiores de 18 anos. Agora também podem receber a vacina crianças de 3 e 4 anos. Em Anchieta, a aplicação dessas doses já iniciou nas Estratégias de Saúde da Família (ESF).

Conforme o setor de imunização da Secretaria Municipal de Saúde, esses públicos devem procurar a unidade de saúde da comunidade onde residem para se informar sobre dias e horários da aplicação da vacina.

Recomendação do Ministério da Saúde

O Ministério da Saúde decidiu recomendar a aplicação da vacina CoronaVac, contra Covid-19, para crianças de 3 a 5 anos. Em nota divulgada no último dia 15, a pasta informou que os estoques já existentes nos estados e municípios devem ser utilizados também nesse novo público. No entanto, o ministério informou que, “segue em tratativas para aquisição de novas doses”.

A decisão foi fundamentada em diversos estudos nacionais e internacionais sobre a eficácia da vacina em crianças. As pesquisas foram realizadas pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e pelo Instituto Butantan, além de entidades internacionais. Também foram levados em conta pareceres de sociedades médicas e das áreas de farmacovigilância e de avaliação de produtos biológicos da Anvisa.