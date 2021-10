Covid | Adolescentes de 12 a 17 anos poderão se vacinar sem agendamento em Vitória

A segunda-feira (04) começa com mais uma oportunidade para os adolescentes com idade entre 12 e 17 anos tomarem a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Desta vez, não será necessário realizar o agendamento.

A Secretaria de Saúde de Vitória (Semus) disponibiliza mais 1.000 doses para este grupo e a imunização acontece nesta terça-feira (05), de 9h às 17h, no subsolo do estacionamento do Cinema, no Shopping Vitória. Serão distribuídas senhas no local.

No momento da vacinação, é necessário apresentar documento com foto ou certidão de nascimento.



foto Leonardo Silveira/PMV