Covid | Vila Velha abre agendamento para público de 12 a 17 anos hoje a partir das 14h

today15 de setembro de 2021 remove_red_eye34

Após publicação das Resoluções Estaduais CIB 171 e 172/2021, a Prefeitura de Vila Velha, por meio da Secretaria de Saúde, irá iniciar as imunizações do novo grupo prioritário, adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidades, de 15 a 17 anos sem comorbidades e terceira dose de idosos acima de 60 anos, que completaram o esquema vacinal (receberam as duas doses da vacina independente do imunizante) há cinco meses.

As agendas serão disponibilizadas através da plataforma de agendamento on-line, disponível no site da PMVV, a partir das 14h desta quarta-feira (15).

Além dos adolescentes de 12 a 17 anos com deficiências permanentes ou comorbidades, também serão imunizados aqueles que estão privados de liberdade, gestantes, puérperas e lactantes.

Comprovação

No ato da vacinação, deverá ser apresentado pelos adolescentes:

– Documento pessoal (identidade ou certidão de nascimento + CPF ou CNS).

Como documento comprobatório no ato da vacinação, será solicitado daqueles com condição especial:

– Laudo médico indicando a comorbidade ou a condição existente;

– Declaração do enfermeiro do serviço de saúde onde o usuário faz tratamento;

– Laudo emitido por nutricionista no caso da obesidade mórbida;

– Cartão de gratuidade no transporte público que indique condição de deficiência permanente;

– Documentos comprobatórios de atendimento da pessoa com deficiência permanente em centros de reabilitação ou unidades especializadas no atendimento de pessoas com deficiência;

– Documento oficial de identidade com a indicação da deficiência que indique se tratar de pessoa com deficiência permanente.

Vagas

Serão ofertadas 2 mil vagas para os adolescentes e 1.600 vagas para a dose de reforço de idosos acima de 60 anos.

por Milene Miguel

foto: Adessandro Reis/PMVV