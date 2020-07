Covid-19: Guarapari envia protocolo ao Estado para utilização de medicamentos à base de cloroquina

A Prefeitura de Guarapari formalizou ao Governo do Estado o interesse em utilizar a cloroquina e hidroxicloroquina para tratamento de pacientes com o novo coronavirus (covid-19).

A cloroquina é encaminhada ao Estado, pelo Ministério da Saúde, para distribuição aos municípios após verificação do protocolo instituído, para regulamentação do uso. A distribuição depende do estoque disponível.

Vale ressaltar que, o uso das medicações está condicionado à avaliação médica, com realização de anamnese, exame físico e exames complementares na Unidade de Pronto Atendimento – UPA, a fim de acompanhar estes pacientes para segmento clínico e medicamentoso.

Também será necessário o preenchimento do Termo de Ciência e Consentimento para a utilização dos medicamentos por parte do paciente ou familiares representantes.