Covid-19 | Idosa de 101 anos é a primeira a ser vacinada em Piúma

today8 de fevereiro de 2021 remove_red_eye183

A Prefeitura de Piúma começou hoje (8) a vacinação dos idosos acima de 90 anos. Essa imunização segue o Plano Operacional de Vacinação do município, seguindo as recomendações da Secretaria Estadual de Saúde (SESA).



Aproximadamente 60 idosos no município serão vacinados. A primeira a ser vacinada foi Dona Maurília Alves, de 101 anos, moradora do bairro Itaputanga.



A Secretaria Municipal de Saúde esclarece que as famílias não precisam se preocupar, pois será atendida toda a demanda da cidade, com todos os idosos sendo imunizados.



A identificação das residências com os idosos que precisam de vacinação está sendo feita através de um pano vermelho nos portões, ou em pontos da residência que a equipe de vacinação possa ver e fazer aplicação.