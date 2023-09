CPI de maus-tratos vai ouvir envolvidos em caso de cachorro morto em Guarapari

Na próxima quarta-feira, dia 13, às 18:30h, a CPI dos Maus-Tratos Contra os Animais, presidida pela deputada estadual Janete de Sá, vai ouvir os envolvidos no caso do cachorro assassinado a tiros por um policial militar reformado, em Guarapari.

Assista online: https://bit.ly/3CfXmwQ

No último sábado, dia 09 de setembro, a tutora do cachorro da raça Golden Retriever, chamado Churros, passeava com o animal e mais três crianças em uma rua na Praia do Morro. O cão teria latido e pulado em um policial que passou no local. O subtenente reformado da Polícia Militar de Minas Gerais, Anderson Carlos Teixeira, de 52 anos, acabou atirando no cachorro e alegou que disparou para se defender.

Churros foi socorrido pela família, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. A Polícia Militar foi chamada e o suspeito foi levado para a delegacia, autuado por maus-tratos a animais e depois liberado na audiência de custódia e não pode sair da Grande Vitória nem usar arma de fogo.

A tutora do cachorro assinou um termo circunstanciado porque o cachorro estava sem coleira. Ela disse que o cão é dócil e saía pouco de casa. As crianças, de 12, 9 e 1 ano de idade estão traumatizadas com a cena que presenciaram.

“A equipe da CPI dos maus-tratos contra os animais está em busca de imagens e também de testemunhas. Os envolvidos estão sendo convocados para uma oitiva com a presença do Ministério Público, OAB, Polícia Civil e representantes oficiais da causa animal. Nós vamos reunir mais elementos sobre esse caso, entender tudo que aconteceu, para que não fique impune”, afirma a deputada Janete de Sá.

Convocados

Anderson Carlos Teixeira (acusado), Iasmin Lima Peçanha Avelar (tutora do animal) e João Gabriel da Rocha Pereira (médico veterinário e testemunha).

Data: 13/09 (quarta-feira)

Horário: 18:30h

Local: Plenário Dirceu Cardoso, na Assembleia Legislativa do ES