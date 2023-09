GUARAPARI | Policial mineiro atira e mata cachorro que passeava com família

10 de setembro de 2023

Um subtenente da Polícia Militar de Minas Gerais, identificado como Anderson Carlos Teixeira, de 52 anos, foi preso por ter matado no último sábado, 09, em Guarapari, um cachorro da raça Golden Retriever. O cão é da família da influenciadora digital Iuly Lima, de Vitória. O caso aconteceu na Rua Vitória da Conceição, na Praia do Morro.

O cão, chamado de Churros, passeava com Iasmin Lima Peçanha Avelar, 32 anos, o marido, três crianças de 12, 9 e 1 ano e estava solto.

Ao passar perto do cachorro, o policial acabou se assustando com o latido e quando Churros pulou no militar ele teria dito: “eu vou matar esse cachorro”. Em seguida ele sacou a arma, atirou e foi embora sem prestar socorro ao animal.

De acordo com Iasmin, as crianças ficaram desesperadas no momento e o cachorro chegou a ser socorrido, passou por uma cirurgia, mas não resistiu e morreu.

Segundo a ocorrência policial, o militar disse que estava indo para a casa quando foi atacado pelo animal duas vezes. Ele contou ainda que, na primeira vez pediu para que os donos segurassem o cão que estava sem focinheira, e alegou que efetuou os disparos para se defender.

Anderson foi conduzido à Delegacia Regional de Guarapari, autuado em flagrante por maus-tratos a animais e encaminhado para o Centro de Detenção Provisória de Guarapari, onde passou por audiência de custódia e liberado sem fiança.

Já Iasmin assinou um Termo Circunstanciado por não guardar com a devida cautela animal perigoso, e foi liberada após assumir o compromisso de comparecer em juízo.

fonte Folha Vitória

com informações da TV Vitória/Record TV