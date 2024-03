CPI descobre tutor de Pitbull que matou cadela na rua em Cariacica

today21 de março de 2024 remove_red_eye69

Com o apoio da população, a CPI dos Maus-Tratos contra os Animais, presidida pela deputada Janete de Sá, encontrou a casa de onde o pitbull fugiu no último dia 14 de março. O animal estava vivendo em uma residência no bairro Vera Cruz, junto com uma fêmea adulta e 3 filhotes da mesma raça.

A moradora da residência disse à equipe da CPI que o tutor dos cachorros foi companheiro dela e largou os animais na casa quando o relacionamento acabou, mas ela não tem condições de ficar com os cães. Ela disse ainda que o ex-companheiro comprou os cachorros na OLX para fazer procriação e vender filhotes. Depois da separação, o homem teria ido morar em Pinheiros, norte do Estado.

O pitbull macho fugiu da casa no último dia 14 e acabou matando uma cadela em Jardim América. A deputada Janete de Sá disse que a CPI vai convocar oitiva para ouvir o ex casal.

“A princípio, entendemos que os dois tem responsabilidade pelos animais e vamos convocá-los na CPI para acareação e esclarecimentos. Devido à irresponsabilidade, uma cadelinha acabou perdendo a vida. Poderia ser uma criança ou qualquer pessoa que estivesse na rua. O cachorro não tem culpa, devia estar faminto, com sede, perdido e em situação de estresse. Condições que levaram ao ataque. O animal não pode ser penalizado pelo erro humano. O caso está sendo apurado e os envolvidos serão responsabilizados”, afirma a deputada.

RELEMBRE O CASO

Na noite do último dia 14, uma cachorrinha comunitária (que vivia na rua e era cuidada por vizinhos) foi atacada por um pitbull que estava circulando solto pelo bairro Jardim América, em Cariacica.

As imagens gravadas por uma moradora são fortes. Ela se desespera ao ver a cadelinha ser atacada sem poder fazer nada. Alguns vizinhos até jogaram objetos na tentativa de afastar os dois animais, sem sucesso. A cadelinha que estava gestante acabou morrendo.

Uma das moradoras pediu ajuda à CPI porque o pitbull ainda estava solto. A equipe da CPI esteve no local, conseguiu conter o animal, que foi recolhido pelo resgate do Bem-Estar Animal da Prefeitura. Os animais que ficaram na residência serão disponibilizados para adoção.