CPI dos Maus-Tratos contra os Animais realiza operação em Cariacica

27 de março de 2025

CPI dos Maus-tratos atendeu três ocorrências nesta quinta-feira (27)

A manhã desta quinta-feira (27) começou intensa para a CPI dos Maus-Tratos Contra os Animais da Assembleia Legislativa, presidida pela deputada estadual Janete de Sá. Os trabalhos foram iniciados com a análise de novas denúncias e a escuta de testemunhas, reforçando o compromisso da comissão na apuração e combate aos casos de violência contra os animais.

No bairro Bandeirantes, em Cariacica, o cão Bob, que antes vivia em condições insalubres na laje de uma residência, foi realocado para o térreo, onde agora divide espaço com outro animal da mesma tutora. A responsável foi notificada e recebeu orientações sobre os cuidados adequados, tendo um prazo de três dias úteis para providenciar a tosa e o banho do cachorro.

No bairro Sotema, em Cariacica, o cão Billy, que antes vivia acorrentado no quintal de uma residência, finalmente ganhou liberdade para se movimentar livremente pelo ambiente. A tutora foi orientada a apresentar a carteira de vacinação no prazo de cinco dias. Como o animal apresentava um bom estado de saúde, não houve necessidade de recolhimento, e a responsável se comprometeu a não mantê-lo acorrentado novamente.

No bairro Vale Esperança, em Cariacica, a situação foi mais grave: o cão Billy, da raça pinscher, teve que ser recolhido pela Prefeitura do município. O animal vivia acorrentado e apresentava fraturas na clavícula e em uma das patas. Além disso, o tutor se recusou a comparecer ao local para prestar esclarecimentos, o que levou as autoridades a tomarem as medidas necessárias para garantir o bem-estar do cão.

Importante destacar que quando não é identificado o crime de maus-tratos, a CPI cumpre seu papel, orientando e notificando.

Quem tiver qualquer denúncia, pode entrar em contato com a CPI dos Maus-tratos: (27) 3382-5226 ou (27) 9 9816-3788, ou pelo e-mail: [email protected].