CPI pede prisão de agressor de gato em Linhares

today24 de novembro de 2020 remove_red_eye56

A Comissão Parlarmentar de Inquérito (CPI) dos Maus-Tratos encaminhou à Polícia de Linhares denúncia de agressão a um gato ocorrida no município e cobrou o cumprimento da Lei Federal 14.064/2020, que prevê prisão de dois a cinco anos, multa e proibição da guarda nesses casos.

Em vídeos encaminhados à CPI, uma protetora de animais mostra um gato furado com vergalhões depois de cair em uma armadilha montada por um morador do bairro Jardim Laguna, localizado próximo à Penitenciária Regional de Linhares.

Segundo relato, o animal estava vivo e agonizando quando uma mulher, que reside perto da residência do acusado, socorreu o animal com auxílio de outra pessoa. A denunciante filmou um facão encontrado próximo à armadilha e que ela acredita ter sido usado para agredir o animal. O gato foi levado para um clínica veterinária e o estado de saúde dele é grave.

“É uma crueldade o que aconteceu em Linhares; por isso acionamos a polícia e o prefeito municipal, uma vez que a denúncia aponta que o agressor é um servidor da prefeitura. Nós não vamos sossegar enquanto esse agressor não for preso. A lei prevê que maus-tratos contra animais é crime passível de prisão, com pena que varia de 2 a 5 anos de cadeia”, afirmou a presidente da CPI, deputada Janete de Sá (PMN).

Ainda de acordo com o material enviado à CPI, o suposto agressor teria mandado mensagem ameaçando a protetora de animais.

O delegado Romel Pio de Abreu Junior, da 16ª Delegacia Regional de Linhares, informou à CPI que já tomou as providências para instauração do inquérito policial e vai intimar as testemunhas do crime para depor.

Foto: Ellen Campanharo/Arquivo