Crédito rural para agricultura familiar cresce 14,4% no Espírito Santo

today5 de maio de 2026 remove_red_eye53

O volume de crédito rural destinado à agricultura familiar no Espírito Santo registrou crescimento de 14,4% entre julho de 2025 e abril de 2026, período que corresponde aos dez primeiros meses do ano-safra 2025/2026. No total, foram contratados R$ 2,58 bilhões, frente aos R$ 2,25 bilhões registrados no mesmo intervalo do ciclo anterior.

Em valores absolutos, o aumento representa R$ 324,6 milhões a mais direcionados ao setor. O número de contratos também apresentou crescimento, passando de 28.679 para 29.758 operações, alta de 3,8%.

Mais recursos e operações maiores

Os dados indicam não apenas aumento no acesso ao crédito, mas também maior volume médio por contrato. Enquanto o número de operações cresceu de forma moderada, o valor total liberado avançou em ritmo mais acelerado, o que aponta para financiamentos mais estruturados e maior capacidade de investimento nas propriedades rurais.

O resultado ocorre no contexto do Plano de Crédito Rural do Espírito Santo, desenvolvido em parceria entre o Governo do Estado, a União e instituições financeiras públicas e cooperativas. A iniciativa busca ampliar o acesso ao crédito com condições facilitadas para produtores rurais e pescadores.

Custeio ultrapassa R$ 1 bilhão

A modalidade de custeio apresentou o maior crescimento proporcional. Foram realizadas 12.596 operações, aumento de 11,9% em relação ao período anterior. O volume financeiro destinado a essa linha saltou de R$ 835,2 milhões para R$ 1,02 bilhão, crescimento de 22,5%.

Esse tipo de crédito é voltado para despesas do dia a dia da produção, como compra de insumos, manutenção das lavouras e alimentação animal.

Investimentos chegam a R$ 1,56 bilhão

Já na modalidade de investimento, houve leve queda no número de contratos, que passaram de 17.419 para 17.162 operações. Apesar disso, o volume financeiro cresceu 9,6%, alcançando R$ 1,56 bilhão.

O aumento no valor médio dos contratos indica maior foco em projetos estruturantes, como aquisição de máquinas, modernização das propriedades e adoção de novas tecnologias no campo.

Expansão da agricultura familiar

O desempenho reforça a expansão da agricultura familiar no Estado, considerada uma das principais bases da economia capixaba. Especialistas apontam que o crescimento do crédito contribui diretamente para o aumento da produtividade, geração de renda e fortalecimento do setor rural.