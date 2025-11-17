Comércio capixaba aposta em boas vendas no fim de ano

today17 de novembro de 2025 remove_red_eye64

Espírito Santo é o único estado do Sudeste na zona considerada de satisfação (acima de 100 pontos) para o indicador, que chegou a 103,9, o melhor resultado da região. Expectativa é que as empresas invistam em contratação de funcionários e no estoque

O clima de otimismo voltou a tomar conta do comércio capixaba. Às vésperas do período mais aquecido do ano para o varejo, os empresários do Espírito Santo estão mais confiantes com as vendas de fim de ano e demonstram disposição para investir em suas empresas, em novas contratações e pretendem reforçar os estoques. O Índice de Confiança do Empresário do Comércio (ICEC) atingiu 103,9 pontos em outubro, o melhor resultado da região Sudeste e o único acima da zona de satisfação (100 pontos), sendo maior que a média nacional, de 100 pontos.

As análises são do levantamento do Connect Fecomércio-ES (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo), com informações da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).

De acordo com o estudo, o indicador avançou 0,8% em relação a setembro, confirmando a retomada gradual da confiança do setor. Para André Spalenza, coordenador do Observatório do Comércio do Connect Fecomércio-ES, o resultado reflete o ambiente mais favorável que antecede as principais datas do calendário varejista.

“O aumento da confiança está diretamente relacionado à expectativa de maior circulação de renda e ao impacto das campanhas promocionais, como a Black Friday e o Natal, que tradicionalmente fortalecem o consumo e impulsionam as vendas do comércio capixaba”, explicou Spalenza.

O levantamento mostra ainda que o subíndice de intenção de investimentos cresceu 3,7%, tendo destaque o indicador de contratação de funcionários, um dos que mais subiu no mês, com alta de 4,3%, alcançando 134,1 pontos. Além disso, o desejo de investir na empresa aumentou 3,1%.

“O empresário está mais confiante e já se preparando para o aumento da demanda no último bimestre, que é o período mais importante para o comércio. Essa disposição para contratar e investir reforça a expectativa de um fechamento de ano positivo”, avaliou Spalenza.

Além das intenções de investimento e contratação, o nível de estoques também apresentou melhora, com avanço de 3,6%, sinalizando um movimento de preparação para atender à maior demanda do fim de ano. “Esse ajuste é estratégico e demonstra que o empresário está atento às oportunidades que o período oferece, equilibrando otimismo com prudência”, acrescenta Spalenza.

A percepção sobre o desempenho da própria empresa também segue positiva. Mesmo diante de um cenário macroeconômico ainda desafiador, com juros altos e inflação acumulada de 5,17% nos últimos 12 meses, o subíndice manteve-se acima de 100 pontos (100,5), o que indica a confiança dos empresários na gestão e nos resultados dos próprios negócios.

Para José Antonio Puppim, presidente do Sindilojas Cariacica e proprietário da rede de lojas Mariah, o momento é de otimismo cauteloso, mas promissor.

“A expectativa é boa para esse último trimestre. A Black Friday, que antes era um único dia, hoje se transformou em semanas inteiras de promoções, movimentando bastante o mercado. Em alguns casos, ela já supera o Natal em volume de vendas”, afirma.

Puppim destaca ainda que o comportamento do consumidor mudou, exigindo mais estratégia por parte dos empresários. “Com o custo de vida mais alto, o consumidor está mais seletivo e busca o melhor preço. Isso exige do comércio um controle maior do negócio. Por isso, é preciso se adaptar a essa realidade e manter a operação eficiente, mesmo em um cenário de consumo mais cauteloso”, frisou.

O levantamento completo, com os dados detalhados, pode ser acessado no site https://portaldocomercio-es.com.br.