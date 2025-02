Cresce continuamente a avaliação positiva dos estudantes de Anchieta

today12 de fevereiro de 2025 remove_red_eye50

Cresce continuamente a avaliação positiva dos estudantes do quinto ano do Ensino Fundamental de Anchieta em Português e Matemática. É o que mostrou o Programa de Avaliação da Educação Básica do Espírito Santo (Paebes), que teve resultados de 2024 divulgados pelo Governo do Estado na terça-feira (11).

O Paebes avalia estudantes do quinto e do nono anos do Ensino Fundamental de todos os municípios do Espírito Santo.

Diretamente de Brasília, onde participa de encontro de trabalho com o Governo Federal e também busca mais recursos para o município, o prefeito de Anchieta, Leonardo Abrantes, comemorou os resultados.

“Trabalhamos muito em Anchieta nos últimos anos para atingir resultados positivos na educação e esses resultados dizem que o caminho é esse”.

Léo enfatiza que a educação é prioridade da prefeitura. “Cuidar da educação é cuidar das famílias de Anchieta. Estamos trabalhando desde o primeiro dia em melhorias em todas as áreas para termos escolas cada vez mais atrativas e completas para receber as crianças e os jovens”.

Quando são avaliadas as habilidades em Matemática dos alunos do quinto ano das escolas de Anchieta, a proficiência média cresceu de 240 em 2022 para 249 em 2023 e saltou para 258 em 2024.

Os bons resultados se repetem quando são avaliadas as habilidades em Língua Portuguesa desses alunos do quinto ano: a proficiência média cresceu de 231 em 2022 para 236 em 2023 e subiu para 244 em 2024.

Cresceu também o número de alunos que estão em nível avançado em Matemática, um salto de seis pontos, chegando a 34% do total, e em Língua Portuguesa, que escalou cinco pontos e chegou a 45% do total.

“Celebramos com muita alegria a relevante melhora nos índices municipais do PAEBES, resultado do compromisso de nossos educadores, estudantes e gestores com a qualidade do ensino. Esse avanço reflete os esforços coletivos para fortalecer a aprendizagem e promover um ensino cada vez mais eficiente e inclusivo. No entanto, sabemos que ainda há muito a ser feito, e seguimos empenhados em implementar novas estratégias e investimentos para garantir que nossos alunos alcancem resultados ainda melhores”, disse a secretária de Educação, Shuanna Louzada.

Desempenho do nono ano

Cresceu também a avaliação positiva dos alunos do nono ano das escolas de Anchieta em Matemática e Portguês.

A avaliação das habilidades em Matemática dos alunos do nono ano era de 271 em 2022 e subiu para 276 em 2024. Também teve bons resultados quando são avaliadas as habilidades em Língua Portuguesa: a proficiência média cresceu de 267 em 2022 para 272 em 2024.